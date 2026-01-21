„Top Gun” la Davos. Ochelarii lui Macron au isterizat internetul și au blocat site-ul oficial al producătorului / Cât costă accesoriul

Președintele francez Emmanuel Macron, în timpul unei întâlniri cu liderii companiilor din domeniul inteligenței artificiale, în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ochelarii de soare, în stil de aviator, purtați de președintele francez Emmanuel Macron au atras atenția publicului, utilizatorii rețelelor sociale începând să dezbată alegerea acestuia pentru look-ul desprins parcă din celebrul film „Top Gun”, în discursul său de la Davos, în timp ce îl critica pe președintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, scrie miercuri Reuters.

În timp ce vorbea marți, la Forumul Economic Mondial anual din stațiunea montană elvețiană Davos, liderul francez a purtat ochelari de soare întunecați, reflectorizanți.

Meme-urile, comentariile și speculațiile cu privire la aspectul său au luat amploare pe rețelele de socializare, unii susținători lăudându-l pentru look-ul său de tip „Top Gun”, în timp ce oponenții l-au criticat ca fiind prea bombastic sau au speculat cu privire la starea lui de sănătate.

Biroul de presă al lui Macron a transmis că alegerea de a purta ochelari de soare în timpul discursului său, care a avut loc în interior, a fost făcută pentru a-și proteja ochii din cauza unei rupturi a unui vas de sânge la nivelul unui ochi.

O memă, cu titlul „Duel în Davos”, a fost stilizat ca o parodie a filmului Top Gun, cu Macron și Trump privindu-se fix, amândoi purtând uniforme în stil militar, iar Macron, arătând foarte mic lângă Trump, purtând ochelari de soare de aviator supradimensionați.

Referințele la filmul din 1986, cu Tom Cruise în rolul principal, au fost omniprezente.

„Trump: ai grijă… Macron e aici”, a scris un utilizator de social media pe rețeaua X, alături de o fotografie a președintelui francez cu ochelari de aviator. „Nu putea să găsească niște ochelari mai sobri?”, a întrebat un alt utilizator.

Chiar și Trump a intervenit, liderul american ironizându-l pe Macron, în discursul său de miercuri de la Davos, pentru ochelarii purtați.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump, în timpul alocuțiunii sale din Elveția. „De fapt, îmi place de el, deși e greu de crezut asta”, l-a ironizat Trump pe președintele francez.

Între timp, unii dintre colegii lui Macron au început și ei să intervină, ministrul afacerilor europene Benjamin Haddad postând o versiune a memei „Soyboy vs Yes Chad” cu Chad purtând ochelari de aviator și înfășurat într-un steag francez.

Grupul italian iVision Tech, proprietarul mărcii Henry Jullien, a transmis că modelul de ochelari purtat de Macron este Pacific S 01, care are un preț de 659 de euro (770 de dolari) pe site-ul său. Grupul a precizat că i-a trimis lui Macron ochelarii de soare drept cadou, dar că acesta a insistat să îi plătească și s-a asigurat că sunt fabricați în Franța.

Acțiunile listate la Milano ale grupului italian au crescut cu aproape 6% miercuri.

„Vestea de dimineață a fost o surpriză”, a declarat directorul executiv al grupului, Stefano Fulchir. „Am fost inundați de apeluri și solicitări pe site… Site-ul a picat”, a adăugat Fulchir.