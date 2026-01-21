Sari direct la conținut
Actualitate

Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare: „Ce naiba s-a întâmplat?”

HotNews.ro
Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare: „Ce naiba s-a întâmplat?”
Președintele francez Emmanuel Macron în timpul unei întâlniri cu liderii companiilor de inteligență artificială în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a ironizat, miercuri, alegerea omologului său francez de a purta ochelari de soare, în timpul discursului pe care Emmanuel Macron l-a ținut cu o zi în urmă la Davos, din cauza unei probleme de sănătate la ochi, scriu Politico, CNN și The Guardian.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump, în timpul alocuțiunii sale din Elveția.

„De fapt, îmi place de el, deși e greu de crezut asta”, l-a ironizat Trump pe liderul francez, pentru ca apoi să povestească cum a folosit amenințarea cu tarifele vamale pentru a convinge țările europene să reducă costul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă în SUA.

Președintele francez a purtat o pereche de ochelari de soare albaștri, în timp ce se afla pe scenă marți, un look pe care l-a afișat pentru prima dată săptămâna trecută, în timpul întâlnirilor de la Paris.

Oficialii francezi au declarat că Macron are o ruptură de vas de sânge la un ochi. Liderul francez a apărut în public și în ultimele zile purtând acești ochelari de soare de tip aviator.

Într-un discurs adresat armatei franceze pe 15 ianuarie, în care a apărut cu un ochi roșu și iritat, președintele a minimalizat problema sa oculară.

„Trebuie să vă rog să scuzați aspectul inestetic al ochiului meu”, le-a spus el soldaților adunați.

„Este ceva complet inofensiv. Considerați-l pur și simplu un semn involuntar al «ochiului tigrului» («the eye of the tiger») pentru a începe anul. Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de hotărâre”, a precizat Macron la acel moment.

Citește și
Donald Trump, după discursul de la forumul din Davos, 21 ianuarie 2026. Foto: Gian Ehrenzeller / AP / Profimedia LIVE Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump a lansat atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO: „Ați vorbi germană acum” / A amintit și de intervenția în Venezuela, dar a făcut apoi un comentariu cheie – VIDEO
Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda, dar „solicită negocieri imediate pentru achiziționarea acestei bucăți uriașe de gheață”
Șefa BCE, gest neașteptat la Davos, în timp ce sala îl huiduia pe omul lui Trump

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro