Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare: „Ce naiba s-a întâmplat?”

Președintele francez Emmanuel Macron în timpul unei întâlniri cu liderii companiilor de inteligență artificială în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a ironizat, miercuri, alegerea omologului său francez de a purta ochelari de soare, în timpul discursului pe care Emmanuel Macron l-a ținut cu o zi în urmă la Davos, din cauza unei probleme de sănătate la ochi, scriu Politico, CNN și The Guardian.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump, în timpul alocuțiunii sale din Elveția.

„De fapt, îmi place de el, deși e greu de crezut asta”, l-a ironizat Trump pe liderul francez, pentru ca apoi să povestească cum a folosit amenințarea cu tarifele vamale pentru a convinge țările europene să reducă costul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă în SUA.

Președintele francez a purtat o pereche de ochelari de soare albaștri, în timp ce se afla pe scenă marți, un look pe care l-a afișat pentru prima dată săptămâna trecută, în timpul întâlnirilor de la Paris.

Oficialii francezi au declarat că Macron are o ruptură de vas de sânge la un ochi. Liderul francez a apărut în public și în ultimele zile purtând acești ochelari de soare de tip aviator.

Într-un discurs adresat armatei franceze pe 15 ianuarie, în care a apărut cu un ochi roșu și iritat, președintele a minimalizat problema sa oculară.

„Trebuie să vă rog să scuzați aspectul inestetic al ochiului meu”, le-a spus el soldaților adunați.

„Este ceva complet inofensiv. Considerați-l pur și simplu un semn involuntar al «ochiului tigrului» («the eye of the tiger») pentru a începe anul. Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de hotărâre”, a precizat Macron la acel moment.