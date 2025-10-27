Energie verde, comunități prospere, un mediu curat. România Unfolds, episodul al șaselea: „România are un potențial real de a deveni un hub regional de producție și stocare pentru energia verde”

Două comune din România au găsit soluții de a face tranziția către energie verde în comunitățile lor. Este vorba despre comuna Lovrin, județul Timiș, prima localitate din țară care folosește energia geotermală pentru încălzirea locuințelor, și comuna Cordun, județul Neamț, unde un investitor privat a găsit uși deschise la primărie pentru a un proiect care scoate bioenergie din prelucrarea gunoiului menajer.

Exemplele de bune practici au fost făcute publice odată cu lansarea celui de-al șaselea episod din seria România Unfolds, primul mini-serial documentar despre sustenabilitatea din România. Vasile Graur, primarul comnei Lovrin, a vorbit despre cum resursa geotermală de care dispune zona a fost captată și direcționată către încălzirea locuințelor și amenajarea unor bazine unde oamenii își pot îngriji sănătatea.

Sistemul implementat la Lovrin reduce emisiile de CO₂ de până la 20 de ori față de instalațiile pe gaz și de 40 de ori comparativ cu cele pe cărbune, demonstrând impactul pozitiv al investițiilor în energie curată asupra mediului și comunităților.

Potrivit lui Vasile Graur, drumul către energia verde nu a fost simplu, a presupus credite bancare substanțiale pentru comunitate, dar și timpi lungi de așteptare din partea instituțiilor administrației centrale. Chiar și așa, potențialul zonei va fi completat de construirea unui centru de sănătate, parte a Spitalului Județean de Urgență Timișoara.

În comuna Cordun este cea mai mare stație de biogaz din România

Adrian Ciobanu, primarul comunei Cordun, a recunoscut că investitorul privat a fost cel care a deschis ușa primăriei găsind aici toată deschiderea pentru ca localitatea să prospere devenind un hub de producere de biogaz, un alt tip de energie verde. Acum, în comuna Cordun este cea mai mare stație de biogaz din România, un loc unde deșeurile organice se transformă în energie electrică și termică. Compania care operează stația vizează atingerea unei capacități anuale de 10 milioane m³ de biogaz, consolidând astfel contribuția sectorului privat la tranziția energetică.

Investiția a generat prosperitate în zonă oferind locuri de muncă bine plătite mai ales tinerilor care în acest fel se gândesc de două ori înainte de pleca la muncă afară.

În prezent, la nivel național funcționează aproximativ 30 de instalații de biogaz, iar exploatarea integrală a acestei resurse ar putea genera 21,2 TWh energie regenerabilă pe an – suficientă pentru alimentarea a peste 2 milioane de locuințe.

Succesul înregistrat cu stația de biogaz i-a trezit gustul primarului din Cordun de a pune în practică și alte idei care să genereze prosperitate prin branduirea unor produse care ar urma să fie produse în comunitate.

România își valorifică resursele regenerabile pentru a construi o economie sustenabilă

La lansarea celul de-al șaselea episod România Unfolds a fost prezent și Valentin Zaharia directorul tehnic și performanță de la Veolia, care a vorbit despre o altă sursă de energie curate – cea provenită din prelucrarea nămolului provenit de la stațiile de epurare a apei. Una dintre capitalele europene care folosește deja acest tip de energie verde este Belgradul, a punctat Zaharia, dând un exemplu din proximitate, dar și din afara UE.

Platforma „Romania Unfolds”, inițiată de Veolia România, furnizor de servicii integrate de apă și energie, evidențiază modul în care comunitățile locale contribuie la tranziția verde prin inițiative concrete. Cel mai recent episod, dedicat ODD 7 – Energie curată și accesibilă, arată cum România își valorifică resursele regenerabile pentru a construi o economie sustenabilă, fără să lase pe nimeni în urmă.

„România are un potențial real de a deveni un hub regional de producție și stocare pentru energia verde. Dincolo de sursele mai cunoscute – hidro, eoliană și solară – avem un potențial uriaș în energia geotermală și în producția de biogaz din deșeuri. În contextul în care infrastructura esențială a țării – cum este cea energetică și termică, necesită modernizare și dezvoltare, pentru a deservi cât mai mulți consumatori, aceste soluții sustenabile au beneficii economice și ecologice majore, contribuind la scăderea costurilor pentru utilizatorul final, decarbonizarea orașelor și creșterea independenței energetice”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

Deși progresele sunt vizibile, inechitatea energetică rămâne o provocare majoră. Aproximativ 32% din români trăiesc în sărăcie energetică, iar peste 7.500 de locuințe nu sunt încă racordate la rețeaua electrică. În acest context, proiecte precum „Energie pentru viață”, derulat de Asociația Energia Inteligentă, oferă soluții concrete și durabile. Prin instalarea de panouri fotovoltaice în 71 de gospodării din 8 județe, familii din zone izolate au avut pentru prima dată acces la electricitate, contribuind astfel la reducerea decalajelor sociale și energetice.

Grupul Veolia își propune să fie compania de referință pentru transformarea ecologică. Cu o prezență pe 5 continente și aproximativ 215.000 de angajați în întreaga lume, Grupul oferă soluții utile și practice pentru gestionarea apei, deșeurilor și energiei, care contribuie la o schimbare radicală a contextului actual. Prin intermediul celor trei divizii complementare, Veolia sprijină dezvoltarea accesului la resurse, precum și conservarea și refacerea acestora. În 2024, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 111 de milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 98 milioane de persoane, a produs 42 de milioane de megawați/oră de energie și a tratat 65 de milioane de tone de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) a obținut venituri consolidate de 44,7 miliarde de euro în 2024 – www.veolia.ro.

În România, Veolia este furnizor de servicii integrate de apă și energie. Cu 3.600 de angajați, compania acționează strategic la nivel local pentru a implementa servicii esențiale la cele mai înalte standarde de calitate și pentru a susține dezvoltarea orașelor inteligente, deservind peste 2.100.000 de consumatori.

Articol susținut de Veolia