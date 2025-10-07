Enigma Festival 2025, la a treia ediție: Două seri de muzică live și ritmuri electronice

Eleganța, muzica live și producțiile vizuale impresionante se întâlnesc din nou la București, promițând o experiență muzicală unică. Ajuns la a treia ediție, Enigma Festival va avea loc pe 17 și 18 octombrie la Romaero, cu două seri distincte, aducând pe scenă artiști care explorează granițele dintre genuri și culturi muzicale. Evenimentul continuă tradiția edițiilor precedente, care l-au transformat într-un reper pentru muzica live, arta vizuală și experiențele sonore inovatoare.

Enigma Festival îmbină genuri, culturi și lumi sonore diferite, oferind publicului un maraton de emoții și descoperiri muzicale, reunind în cadrul a două zile artiști de top din România și din străinătate.

Eleganță și inovație

Prima zi a festivalului promite o seară în care muzica și arta vizuală se contopesc într-o experiență inedită. Astfel, pe 17 octombrie, Valeron urcă pe scenă alături de Orchestra Metropolitană București, sub bagheta Maestrului Daniel Jinga. Spectacolul propune o fuziune între clasic și modern, unde muzica orchestrală se întâlnește cu ritmurile electronice, oferind publicului o experiență memorabilă.

Ritm și energie

Atmosfera festivalului se schimbă complet pe 18 octombrie, când muzica electronică preia controlul. Whomadewho și Reznik, membri ai colectivului Keinemusik, urcă pe scena Enigma, iar sonoritățile lor și energia seturilor vor transforma Romaero într-un spațiu dedicat dansului și muzicii experimentale.

De la prima ediție, Enigma Festival a atras artiști internaționali și proiecte inovatoare, devenind un punct de întâlnire pentru publicul român interesat de experiențe muzicale originale. Lansat ca un proiect care explorează relația dintre sunet, tehnologie și expresie artistică, festivalul și-a consolidat reputația prin selecții curatoriale îndrăznețe și colaborări inedite între artiști, atrăgând un public tot mai divers.

Biletele pentru Enigma Festival 2025 sunt disponibile pe livetickets.ro, inclusiv pachete pentru grupuri de cinci persoane, perfecte pentru prieteni care vor să trăiască împreună experiența celor două seri de muzică și artă.

Articol susținut de Enigma Festival