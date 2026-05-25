„Epidemia de Ebola e mai rapidă decât noi”, avertizează șeful OMS, care merge să evalueze situația pe teren

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat luni că în actualul focar de Ebola din Africa sunt suspectate 220 de decese provocate de virus și că întârzierea în depistarea cazurilor a făcut ca echipele de intervenție să fie acum „în situația de a recupera terenul pierdut”, transmite Reuters.

„Ne extindem urgent operațiunile, dar în acest moment epidemia e mai rapidă decât noi”, a spus Tedros, adăugând că țările care se învecinează cu Republica Democrată Congo – epicentrul focarului – ar trebui să ia măsuri imediate.

Mai devreme în cursul zilei de luni, Uganda a raportat încă două cazuri de Ebola, ceea ce a dus numărul total de cazuri pe care le-a confirmat pe teritoriul său la șapte.

OMS a declarat focarul provocat de „Bundibugyo”, o tulpină rară a virusului Ebola, drept o urgență de sănătate publică de interes internațional și a ridicat vinerea trecută alerta la cel mai înalt nivel posibil.

Tedros a spus că va călători marți în Republica Democrată Congo și că gestionarea focarului aflat într-o evoluție rapidă este complicată de faptul că provinciile Ituri și Kivu de Nord din Congo sunt extrem de nesigure și că nu există vaccinuri aprobate pentru virusul Bundibugyo.

Cadre medicale echipate cu costume de protecție îngrijesc un pacient bolnav de Ebola, în Congo, FOTO: Jerome Delay / AP / Profimedia

Îngrijorări că focarul de Ebola se va răspândi în multe țări vecine

Agenţia sanitară a Uniunii Africane (Africa CDC) a avertizat sâmbătă că zece ţări africane riscă să fie afectate de virusul Ebola, pe lângă Republica Democratică Congo.

„Avem 10 ţări cu risc” de a fi afectate, a declarat preşedintele Africa CDC, Jean Kaseya, într-o conferinţă de presă. Aceste ţări sunt Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană şi Zambia.

Actuala epidemie, cea de-a 17-a care afectează RDC, „este a doua ca amploare pe care o cunoaştem la nivel mondial”, a adăugat Jean Kaseya.

Ebola cauzează o febră hemoragică ucigaşă, însă virusul acestei boli, care a provocat peste 15.000 de decese în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani, este mai puţin contagios decât SARS-CoV-2 (care declanşează COVID-19) sau decât virusul rujeolei.

În absenţa unui vaccin şi a unui tratament omologat împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului, responsabilă pentru epidemia actuală, măsurile ce vizează limitarea răspândirii maladiei se bazează în principal pe respectarea normelor de prevenţie sanitară şi pe detectarea rapidă a cazurilor.