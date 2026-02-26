Erbașu investește 5 milioane de euro în fabrica de lactate Nucet

Familia Erbașu pregătește o investiție de 5 milioane de euro pentru a dubla capacitatea de producție pentru lactatele Nucet.

„Acum investim în următorii trei ani încă 5 milioane de euro pentru a dubla capacitatea de producție a fabricii de produse lactate, pentru că într-adevăr credem în această zonă. O facem în primul rând pentru că businessul are rezultate, nu sunt spectaculoase pentru că în zona asta nu au cum să fie”, a declarat Cristian Erbașu, director general și acționar majoritar al grupului Erbașu.

Pe lângă activitatea din piața de construcții, familia Erbașu a început de circa 20 de ani să investească și în industria agroalimentară.

Iaurt și kefir. Foto: © Natalya Stepowaya | Dreamstime.com