Erdogan anunță suma finală a pagubelor produse de cutremurul din 2023. Sute de mii de locuințe au fost reconstruite

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional la acel moment, informează EFE, preluată de Agerpres.

Cele două cutremure consecutive, cu magnitudinea de 7,7 şi 7,6, au afectat o suprafaţă de 110.000 de kilometri pătraţi, cu 14 milioane de locuitori în 11 provincii, provocând „un cost de 150 de miliarde de dolari”, a declarat preşedintele turc în timpul unui discurs public în Antakya, oraşul cel mai afectat de cutremur.

O estimare oficială făcută în martie 2023 a estimat costul cutremurului la 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari).

În timpul discursului său din Antakya, transmis în direct la televiziunea publică TRT şi urmat de o ceremonie de înmânare a cheilor unor noi apartamente, Erdogan a anunţat că 455.000 de locuinţe au fost deja reconstruite pentru cei afectaţi de cutremur.

La o lună după seism, guvernul turc a anunţat demolarea sau îndepărtarea a 582.000 de locuinţe distruse sau grav avariate.

Cu 213.000 de locuinţe distruse, provincia Hatay, a cărei capitală este Antakya, a fost de departe cea mai afectată zonă.