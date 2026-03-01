Sari direct la conținut
Erdogan se declară „întristat” de moartea ayatollahului Khamenei

Recep Tayyip Erdogan. Foto: Turkish presidency/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat duminică „întristat” de moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului, scrie AFP.

„Am fost întristat să aflu de moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma atacurilor care au avut loc” sâmbătă, a declarat Erdogan într-un mesaj postat duminică pe X, adresând poporului iranian „condoleanțele” Turciei.

După ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață, războiul s-a extins rapid în regiune, Teheranul lansând atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu. De altfel, Iranul a lansat lovituri asupra tuturor ţărilor arabe din regiunea Golfului Persic bogate în petrol și aliate Statelor Unite.

Atacul SUA-Israel a eliminat zeci de lideri iranieni, în frunte cu liderul suprem al țării – ayatollahul Ali Khamenei, a cărui moarte a fost anunțată de Trump și Netanyahu și confirmată ulterior de Iran.

