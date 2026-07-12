Escaladare majoră: SUA atacă Iranul, după ce Teheranul a lovit o navă și a închis Strâmtoarea Ormuz

SUA și Iranul au intrat într-un conflict militar deschis, după ce un incident grav pe mare a declanșat atacuri masive cu rachete în mai multe țări din Orientul Mijlociu, potrivit BBC.

Statele Unite au declarat că au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului. Decizia a fost luată după ce Teheranul a lovit o navă care trecea prin Strâmtoarea Ormuz.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a anunțat că a închis strâmtoarea până la noi ordine și a avertizat prin intermediul presei de stat că va răspunde cu severitate la ceea ce a numit „agresiunea” SUA.

La câteva ore după atacurile americane, IRGC a declarat că a lovit o bază a Statelor Unite din Iordania. În același timp, Emiratele Arabe Unite, Qatarul și Bahrainul s-au confruntat cu rachete și drone lansate din Iran.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a transmis că a lansat a treia rundă de atacuri din această săptămână. Acțiunea a avut loc după ce IRGC a „atacat în mod flagrant” o navă sub pavilion cipriot în Strâmtoarea Ormuz.

Centcom a precizat că nava afectată este MV GFS Galaxy. Aceasta a devenit „incapabilă să-și continue călătoria” din cauza avariilor semnificative suferite la sala motoarelor. Oficialii militari au adăugat că un membru civil al echipajului este dat dispărut.

În același timp, Organizația britanică pentru Operațiuni Comerciale Maritime (UKMTO) a anunțat că a fost informată de autoritățile militare despre situația de la fața locului. Echipajul a fost nevoit să abandoneze nava și se afla într-o barcă de salvare.

Aceste evenimente vin după ce, la începutul săptămânii, trei petroliere comerciale au fost atacate, lucru care a dus la un prim schimb de lovituri cu SUA.

Într-o declarație transmisă pe platforma X, Centcom a concluzionat: „Iranului i s-a oferit încă o ocazie de a-și demonstra respectarea Memorandumului de înțelegere după ce a fost tras la răspundere pentru atacurile anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a distribuit o declarație în care a scris: „Iranul a făcut o alegere greșită. Acum plătește pentru asta”.

De cealaltă parte, IRGC a afirmat că SUA au atacat mai multe baze de coastă și turnuri de telecomunicații din sudul țării.

Ca răspuns, Iranul a declarat că „prima fază” a represaliilor sale a inclus atacuri asupra bazei aeriene Prințul Hassan din Iordania. Teheranul susține că a distrus centrul de comandă și control al bazei, precum și hangarele pentru drone MQ9.

Duminică dimineață, mass-media de stat a anunțat că Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz până la noi ordine. Decizia a fost luată după ce forțele iraniene au lansat o rachetă de croazieră navală asupra unei nave care încerca să navigheze pe o rută neaprobată.

Garda Revoluționară a declarat că nava a fost „lovită de focuri de avertisment și oprită” după ce a ignorat instrucțiunile repetate, potrivit unui comunicat difuzat de agenția de știri de stat.

Instituția a avertizat că orice „agresiune” din partea SUA ca urmare a închiderii va primi un răspuns „sever”, iar alte baze din regiune vor deveni ținte ale atacurilor.