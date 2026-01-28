Escrocherie imobiliară în Chiajna. Cum au fost convinși cumpărătorii să semneze antecontracte pentru apartamente deja vândute / Prejudiciu de sute de mii de euro

Opt persoane care au semnat antecontracte pentru cumpărarea unor apartamente într-un complex rezidențial din comuna Chiajna, județul Ilfov, au rămas fără banii plătiți, după ce au descoperit că locuințele făceau deja obiectul unor promisiuni sau contracte încheiate anterior. Surse HotNews.ro au declarat că tranzacțiile nu au fost făcute în fața notarului, cumpărătorilor fiindu-le prezentate diverse motive pentru semnarea antecontractelor sub semnătură privată, în timp ce apartamentele au fost oferite la prețuri sub cele practicate pe piață.

Marți, polițiștii și procurorii din Capitală au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în București și în județul Ilfov, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

Acuzațiile procurorilor

Timp de peste un an (mai 2024 – iunie 2025), două persoane, o femeie și un bărbat, administratorul și mandatarul unei firme de intermedieri imobiliare, au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente care nu puteau fi, în realitate, vândute.

„Imobilele respective făceau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare ori antecontracte încheiate anterior cu alte persoane sau figurau ipotecate, având instituită interdicția de înstrăinare”, a explicat Poliția Capitalei.

Surse HotNews.ro spun că este vorba despre 13 imobile dintr-un complex rezidențial din comuna Chiajna, județul Ilfov, pe strada Sergent Ilie Petre nr. 8, aparținând firmei Tineretului Residence Roșu.

Suspecții au convins cumpărătorii să semneze antecontracte sub semnătură privată, invocând, printre altele, evitarea unor costuri suplimentare sau imposibilitatea încheierii contractelor în formă autentică, motivată de faptul că apartamentele nu sunt încă branșate la utilități.



Prejudiciu de 330.000 de euro

Prețurile apartamentelor erau semnificativ sub nivelul pieței, iar sumele de bani ar fi fost încasate fără documente justificative.

Prejudiciul total este estimat la 330.000 de euro.

Pentru administrarea probelor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Cei doi suspecți au fost depistați și urmează să fie audiați. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

La sfârșitul anului trecut, președintele Nicușor Dan a promulgat așa-numita „lege Nordis”, adoptată de Parlament în noiembrie, după ce sute de persoane au reclamat că au plătit avansuri pentru apartamente care nu au mai fost livrate sau pentru care au existat probleme juridice.

Legea introduce reguli mai stricte pentru vânzarea de locuințe aflate în stadiu de proiect. Printre principalele prevederi se numără înscrierea obligatorie în cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, măsură care urmărește să împiedice situațiile în care același apartament este promis mai multor cumpărători.

De asemenea, avansul plătit de cumpărător este limitat la maximum 25% pentru structura de rezistență a clădirii și poate fi achitat doar după finalizarea acesteia, iar pentru instalații este prevăzut un avans de cel mult 20%. Sumele achitate ca avans trebuie depuse într-un cont bancar dedicat și pot fi folosite exclusiv pentru proiectul imobiliar respectiv.

Foto: Feng Yu | Dreamstime.com