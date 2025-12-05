Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea Nordis. Modificările aduse în domeniul imobiliar

Legea Nordis, votată în luna noiembrie în Parlament, a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan.

„Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect. Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare”, a transmis liderul de la Cotroceni.

„Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare. Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri”, a continuat Nicușor Dan.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare, conform șefului statului.

Legea Nordis, depusă după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis și de zborurile cu această companie ale unor importanți politicieni PSD, a fost adoptată la jumătatea lunii noiembrie de Parlament.

Legea nu are nicio legătură cu dosarul în care sunt anchetați șefii Nordis, ci a fost realizată pentru a-i proteja pe viitorii cumpărători. Concret, legea prevede:

Înscrierea în cartea funciară a promisiunilor obligatorii. Prin această nouă prevedere, nu va mai exista posibilitatea ca un dezvoltator să poată să promită un apartament mai multor persoane.

Avansul dat de cumpărător poate fi de cel mult 25% pentru partea de rezistență a clădirii și poate fi achitat abia după finalizarea acesteia, iar pentru partea de instalații este prevăzut un avans de cel mult 20%.

Avansul se depune într-un cont bancar, iar aceste sume pot fi folosite doar pentru proiectul imobiliar.

De unde a pornit totul

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie anul trecut, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale de la acea vreme Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu (actual președinte al social-democraților) și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.