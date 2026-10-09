Escrocherii realizate cu ajutorul AI de către un demnitar din Mexic

Autorităţile mexicane au anunţat arestarea unui fost oficial guvernamental regional, acuzat că a escrocat judecători, guvernatori şi membri ai preşedinţiei, prin clonarea vocilor lor folosind inteligenţa artificială, transmite vineri AFP, preluată de Agerpres.

Ministerul Securităţii a anunţat arestarea unui fost trezorier al statului Michoacán, precum şi a soţiei, copiilor şi uneia dintre gărzile sale de corp, toţi suspectaţi de implicare în această reţea de escrocherie.

Presa l-a identificat pe fostul oficial ca fiind Luis Miranda Contreras, care are deja la activ o condamnare pentru deturnare de fonduri.

Autorităţile au declarat că suspectul şi familia sa se dădeau drept membri ai Curţii Supreme, guvernatori, primari şi oficiali de la Preşedinţia Republicii. Începând din anul 2021, ei au colectat astfel „sume importante de bani contactând direct victimele, uzurpând identităţi şi chiar recurgând la ameninţări şi extorcare”.

„Pentru a spori credibilitatea, ei utilizau IA pentru a imita vocile unor personalităţi politice sau economice ale căror identităţi le uzurpau”, precizează comunicatul ministerului.

Escrocheria viza obţinerea de plăţi în bani, locuri de muncă în administraţie sau atribuirea de contracte pentru asociaţi.

Escrocheriile care utilizează voci sintetice au explodat odată cu dezvoltarea AI. În Statele Unite, de exemplu, în 2025 au fost consemnate pierderi de peste 890 de milioane de dolari prin escrocherii făcute posibile de această tehnologie, potrivit unui raport al FBI.