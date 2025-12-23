Eșec cu repetiție pentru China. Long March 12A, salt ratat în cursa pentru rachete reutilizabile

Prima treaptă a rachetei reutilizabile chineze Long March 12A nu a fost recuperată cu succes, marți, în timpul zborului inaugural, potrivit dezvoltatorului său, în timp ce autoritățile de la Beijing încearcă să reducă decalajul Chinei față de compania aerospațială americană SpaceX, informează Reuters.

A doua treaptă a rachetei chineze a reușit totuși să se plaseze cu succes pe orbita planificată, a anunțat China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.

Zborul inaugural al rachetei Long March 12A a marcat cea de-a doua încercare a Chinei de a readuce la sol și a recupera un propulsor de rachetă după lansare.

Detaliile privind „recuperarea eșuată”, inclusiv cauza acesteia, nu au fost dezvăluite, dar CASC a declarat că efectuează în prezent „analize suplimentare și activități de depanare” cu privire la acest incident.

Ambiția Chinei

În ultimii ani, China a lansat zeci de rachete care transportă sateliți pe orbita Pământului, dar nu a reușit deocamdată să finalizeze cu succes testarea unei rachete reutilizabile, care necesită ca secțiunea inferioară și mai mare a rachetei, cunoscută sub numele de prima treaptă sau propulsor („booster”), să aterizeze și să fie recuperată după lansare.

După ce SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a reușit să stăpânească această tehnologie în urmă cu câțiva ani, companiile private și de stat din China se grăbesc să testeze și ele rachete reutilizabile dezvoltate la nivel național.

Reutilizarea este crucială pentru reducerea costurilor aferente lansărilor de rachete, ceea ce ar face mai ieftină trimiterea sateliților în spațiu.

Avantaj pentru SpaceX

Racheta reutilizabilă Falcon 9 a companiei americane SpaceX i-a permis diviziei sale Starlink să obțină un monopol aproape total asupra sateliților plasați pe orbita joasă a Pământului (LEO).

Deși companiile chineze au trimis câteva sute de sateliți LEO pe orbită în ultimii ani, Beijingul nu va putea să ajungă din urmă rețeaua americană Starlink decât dacă va dezvolta o versiune proprie a rachetei Falcon 9.

Cursa pentru a deveni principalul concurent chinez al SpaceX s-a intensificat la începutul acestei luni, când compania privată de rachete Landspace a devenit prima entitate chineză care a încercat un test complet al unei rachete reutilizabile odată cu lansarea vehiculului spațial Zhuque-3, deși a ratat aterizarea propulsorului.

CASC, dezvoltatorul rachetei Long March 12A, care are o lungime de puțin peste 70 de metri, este un conglomerat deținut de statul chinez, având peste 100.000 de angajați și fiind principalul contractor de rachete pentru programul spațial al Chinei.

În schimb, Landspace funcționează ca o companie de tip start-up, cu mai puțin de 2.000 de angajați.