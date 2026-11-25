Inteligența Artificială (AI) a încetat să mai fie doar un avantaj de productivitate pentru companii, devenind simultan un accelerator atât pentru echipele de apărare, cât și pentru atacatorii cibernetici. Deși automatizează sarcinile repetitive și sprijină procesul decizional în organizații, aceeași tehnologie le permite infractorilor cibernetici să extindă atacurile la o scară fără precedent, cu costuri reduse și fără a mai avea nevoie de competențe tehnice avansate.

În 2026, riscul major nu provine din tehnologia în sine – AI nu este inamicul –, ci din ritmul alert al adopției fără reguli clare, măsuri de control și vizibilitate asupra modului în care aceste instrumente sunt utilizate în interiorul organizației.

Pentru a sprijini companiile în adoptarea sigură a inteligenței artificiale, ESET – cea mai mare companie de securitate cibernetică cu prezență globală și sediul central în Europa, potrivit raportului Frost Radar™: Endpoint Security 2025, realizat de Frost & Sullivan – pune la dispoziție gratuit un ghid practic pentru consolidarea rezilienței cibernetice în era AI.

Realitatea din teren: viteza AI versus vulnerabilitățile clasice

Cercetările ESET, inclusiv datele din ESET SMB Cyber Readiness Index 2026, arată că impactul imediat al AI în peisajul amenințărilor constă în automatizarea și amplificarea tehnicilor deja cunoscute: campanii de phishing extrem de convingătoare, inginerie socială avansată, recunoaștere automatizată și conținut de tip deep fake.

Această schimbare se reflectă direct în percepția companiilor: la nivel global, 31% dintre IMM-uri consideră malware-ul alimentat de AI principala amenințare cibernetică, urmat de ransomware și malware (29%) și phishing (26%).

Cu toate acestea, rezultatele studiului ESET confirmă un adevăr esențial pentru liderii de business și echipele IT: principiile de bază ale securității nu s-au schimbat. În atacurile reale, phishingul rămâne principala cauză a incidentelor (26%), urmat de vulnerabilitățile necorectate (23%), monitorizarea insuficientă a securității (22%) și parolele slabe (20%). AI a schimbat viteza și amploarea atacurilor, însă porțile de intrare rămân, în mare măsură, erorile umane și igiena cibernetică deficitară.

Decalajul de pregătire: 73% dintre IMM-uri folosesc AI, dar guvernanța rămâne în urmă

Adopția AI avansează mult mai rapid decât cadrul de securitate care ar trebui să o susțină:



73% dintre IMM-urile chestionate la nivel global declară că au integrat deja AI în activitățile curente;

dintre IMM-urile chestionate la nivel global declară că au integrat deja AI în activitățile curente; 70% recunosc că această tehnologie introduce riscuri suplimentare de securitate;

recunosc că această tehnologie introduce riscuri suplimentare de securitate; Doar 60% au implementat politici oficiale care reglementează utilizarea aplicațiilor și instrumentelor bazate pe AI.

Acest decalaj generează fenomenul de „shadow AI” – situația în care angajații folosesc instrumente AI publice pentru a-și crește productivitatea, expunând involuntar date sensibile ale companiei. Alături de tratarea AI exclusiv ca pe un proiect IT (ignorând componentele de conformitate, achiziții și comportament) sau de supraestimarea capacității algoritmilor de a înlocui complet experții umani, aceste vulnerabilități organizaționale pot transforma inovația într-o sursă majoră de risc.

Cei patru piloni ai rezilienței cibernetice în era AI

Într-un mediu în care incidentele nu pot fi excluse complet, obiectivul organizațiilor se mută de la simpla prevenție către reziliența cibernetică – capacitatea de a menține continuitatea activității, de a gestiona eficient incidentele și de a reveni rapid la normal fără întreruperi majore. Pentru a atinge acest obiectiv, ESET recomandă consolidarea a patru piloni esențiali:





Vizibilitatea: Organizațiile nu pot proteja ceea ce nu cunosc. Aceasta presupune cartografierea instrumentelor AI utilizate, înțelegerea fluxurilor de date și monitorizarea continuă a endpoint-urilor, identităților și mediilor cloud sau on-premises. Protecția: Reziliența începe cu măsurile fundamentale – securitatea endpoint-urilor, protecția identităților, securitatea e-mailului, gestionarea vulnerabilităților și controlul accesului –, completate de politici clare de guvernanță AI. Gradul de pregătire: Factorul uman rămâne decisiv. Instruirea periodică a angajaților (87% dintre IMM-uri o consideră importantă sau foarte importantă) trebuie adaptată la phishing-ul generat cu AI, tentativele de impersonare și deep fake, alături de exerciții de simulare a crizelor. Răspunsul: Detectarea rapidă, investigarea, izolarea și remedierea necesită viteză și coordonare. Aici, AI ajută echipele să filtreze volume mari de alerte și să prioritizeze incidentele critice, însă decizia finală aparține specialiștilor.

Expertiză umană susținută de AI: cum pot companiile să țină pasul cu amenințările moderne

Realitatea operațională arată că 34% dintre IMM-uri întâmpină dificultăți în a ține pasul cu evoluția amenințărilor cibernetice, iar 32% resimt presiunea adoptării tehnologiilor emergente precum AI. Constrângerile bugetare (24%), complexitatea integrării (21%) și deficitul de specialiști (20%) fac ca monitorizarea internă 24/7 să fie greu de susținut pentru majoritatea organizațiilor.

Pentru a reduce această complexitate, ESET îmbină modele AI proprii – dezvoltate pe parcursul a peste 25 de ani de inovație în domeniul AI și peste 35 de ani de experiență în securitate cibernetică – cu expertiza analiștilor umani.

Astfel companiile pot beneficia de monitorizare și răspuns 24/7 prin serviciul ESET Managed Detection and Response (MDR). Acesta combină automatizarea bazată pe AI, informațiile globale despre amenințări (threat intelligence) și activități de threat hunting desfășurate de experți într-un serviciu continuu, disponibil non-stop. Organizațiile pot astfel detecta, izola și remedia rapid atacurile avansate, fără costurile și efortul construirii și menținerii unui Security Operations Center (SOC) intern.

Descoperiți soluțiile ESET de detectare și răspuns gestionat (MDR), concepute pentru a sprijini companiile în consolidarea rezilienței cibernetice.

Pentru recomandări practice despre cum să vă consolidați strategia de securitate prin oameni, procese și tehnologie, consultați ghidul gratuit ESET Cyber Resilience by Design sau explorați soluțiile dedicate companiilor pe www.eset.ro.

Articol susținut de ESET