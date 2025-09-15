Essensys a digitalizat unul dintre cele mai complexe și sensibile sisteme administrative: sistemul penitenciar

Essensys, furnizorul de soluții software și aplicații mobile, a implementat și customizat OMS (Offenders Management System), platforma care a devenit astăzi pilonul digital ce sprijină activitatea operațională și administrativă a sistemului penitenciar din România. Proiectul reprezintă un punct de referință pentru digitalizarea administrației publice, demonstrând că tranziția către soluții digitale este posibilă atunci când există proceduri clare, o structură bine definită și echipe pregătite.

Soluția oferă o imagine de ansamblu completă (360°) asupra fiecărui caz și integrează peste 30 de module, inclusiv pentru gestionarea informațiilor medicale, a vizitelor, a comunicării externe a persoanelor private de libertate, precum și pentru educație, cursuri de reintegrare, monitorizare și control al tranzacțiilor financiare, printre altele.

În plus, rapoartele avansate și controlul detaliat al permisiunilor sporesc securitatea și oferă acces controlat la date, asigurând o soluție completă și sigură de management. Acesta oferă un model de transformare digitală scalabil și replicabil pentru alte instituții publice.

„Colaborarea cu Essensys a început din nevoia unei soluții digitale care să elimine birocrația și să eficientizeze procesele administrative și operaționale din sistemul penitenciar din România, cu respectarea reglementărilor UE și în conformitate deplină cu GDPR. Platforma OMS contribuie în prezent la creșterea securității, eficienței operaționale și sprijină atingerea obiectivelor de reabilitare. Considerăm că Essensys și soluția OMS reprezintă un pilon strategic pe termen lung și îi recomandăm pentru proiecte digitale din sectorul public”, spune Daniel Amarioarei, Inginer Dezvoltare Software la ANP (Administrația Națională a Penitenciarelor).

Essensys a devenit partenerul tehnologic al ANP în urma unei licitații publice, iar implementarea proiectului a avut loc între sfârșitul anului 2021 și 2024. Pe lângă dezvoltarea și implementarea platformei, Essensys s-a implicat activ și în instruirea angajaților din sistem, pentru a asigura o tranziție cât mai lină către digitalizare și o integrare perfectă cu sistemele existente.

Automatizarea sarcinilor administrative din cadrul ANP a redus semnificativ timpul de lucru și riscul de erori umane, generând procese trasabile, eficiente și ușor de replicat la nivelul întregului sistem.

„Vedem tot mai multe instituții publice care fac pași concreți către digitalizare. Fondurile PNRR oferă resurse și un cadru clar pentru modernizarea sistemelor. În continuare, digitalizarea sectorului public rămâne una dintre marile priorități pentru a recupera decalajul față de alte țări europene”, spune Mihai Matei, CEO Essensys, furnizorul de soluții software și mobile, care reunește sub aceeași umbrelă 2 companii: essensys { technology și essensys { mReady.

Potrivit Comisiei Europene, România are de recuperat la capitolul digitalizare, cu un scor actual de 48 din 100 la digitalizarea serviciilor publice, față de media UE de 77. Totuși, fondurile PNRR creează premisele pentru schimbare, iar proiectele precum OMS arată că tranziția către un mediu digital este realizabilă.

„PNRR-ul este, fără îndoială, un catalizator major pentru digitalizarea administrației publice, iar Essensys va fi prezent și va oferi tot suportul necesar atât pe durata acestui program, până în 2026, cât și după aceea. Avem încredere că, după 2026, vor apărea noi surse de finanțare și proiecte relevante în domeniu. Tocmai de aceea ne pregătim activ pentru a susține această traiectorie de creștere, prin specializarea echipei interne. Chiar dacă ritmul este încă lent în multe zone ale administrației, digitalizarea prinde contur. Ne pregătim pentru un val de proiecte în această zonă în următorii ani, pentru că semnalul este clar: tot mai multe instituții încep să înțeleagă că digitalizarea este o nevoie reală pentru o bună funcționare”, conchide Mihai Matei. Dintre proiectele dezvoltate de Essensys în 2024, 10% au fost realizate pentru instituții publice, restul fiind proiecte B2B din țară sau pentru clienți internaționali.

Pe lângă ANP, Essensys a colaborat de-a lungul timpului și cu alte instituții, printre care se numără Administrația Națională de Meteorologie, Ministerul Justiției, OSCE și Banca Națională a României.

În ceea ce privește sectorul privat, Essensys a implementat proiecte pentru clienți precum Recorder, Enayati Medical Center, ENGIE România, Apa Nova, 7Card, Radio Zu, Antena Group, FashionDays, Greenpeace România, Banca Transilvania, BDO, KPMG și Decathlon România.

Articol susținut de Essensys