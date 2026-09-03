„Este extrem de grav”: Serviciu de contraspionaj din NATO, noi acuzații la adresa Rusiei

Rusia recrutează cetățeni danezi pentru a ajuta la planificarea unor acte de sabotaj împotriva unor companii daneze din domeniul apărării care au legături cu Ucraina, a avertizat joi Serviciul de securitate și informații (PET) de la Copenhaga, citat de Reuters.

Războiul hibrid și actele de sabotaj pe teritoriul european au atras din nou atenția în această săptămână, după ce Germania a acuzat Moscova de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, determinând state membre ale Uniunii Europene să ceară noi sancțiuni împotriva Rusiei.

„A fost un atac în care s-au folosit echipamente de nivel militar, comis de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene”, a declarat la Bruxelles Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, adăugând că, dacă operațiunea ar fi avut succes, ar fi putut exista victime.

„Europa și NATO nu se vor limita doar la menținerea presiunii asupra Rusiei. O vom intensifica și nu ne vom opri”, a subliniat ea.

Moscova a negat orice implicare în războiul hibrid.

Acuzații lansate de contraspionajul danez la adresa Rusiei

Emil Gresholm, șeful departamentului de contraspionaj al PET, a declarat joi într-un comunicat că „Rusia planifică și desfășoară în același timp acte de sabotaj împotriva companiilor din domeniul apărării și a industriei de apărare din Europa”.

„Vedem că și companiile daneze sunt ținte ale unor planuri concrete de sabotaj din partea Rusiei și că serviciile de informații ruse pregătesc în mod activ acte de sabotaj îndreptate împotriva industriei de apărare din Danemarca”, a adăugat el.

Gresholm afirmă că serviciul de informații pe care îl conduce a descoperit exemple concrete în care Rusia a încercat să recruteze danezi prin intermediul rețelelor de socializare și al platformelor de jocuri video pentru sarcini precum fotografierea unor companii sau a unor infrastructuri, informații care ar putea fi folosite în planificarea unor acte de sabotaj.

Ce urmărește Kremlinul

„Este extrem de grav dacă danezi obișnuiți ajută serviciile de informații ruse, fie în mod deliberat, fie fără să-și dea seama”, a subliniat ofițerul de contraspionaj.

Gresholm a făcut inițial aceste declarații într-un interviu acordat ziarului Berlingske.

„Selecția țintelor și pregătirile făcute sunt atât de specifice încât am considerat necesar să informăm publicul despre existența unei amenințări care ar trebui luată în serios”, a subliniat el.

„Scopul principal este de a opri livrările specifice pentru nevoile de apărare ale Ucrainei. În același timp, este vorba despre a ne intimida pentru a nu mai sprijini ucrainenii și a ne extinde propriile capacități de apărare”, a precizat acesta.