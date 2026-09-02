Von der Leyen: Incidentul din Leipzig, o nouă escaladare rusă în Europa / „Europenii se confruntă cu un adevăr dur”

Tentativa de atac cu drone de la Leipzig, atribuită Rusiei, marchează o nouă escaladare pe teritoriul european și nu va face decât să consolideze hotărârea UE de a intensifica presiunea asupra Moscovei, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

„A fost un atac în care s-au folosit echipamente de nivel militar, comis de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene”, a spus von der Leyen la Bruxelles, adăugând că, dacă ar fi avut succes, ar fi putut exista victime.

„Europa și NATO nu se vor limita doar la menținerea presiunii asupra Rusiei. O vom intensifica și nu ne vom opri.”

Von der Leyen a afirmat că incidentul face parte dintr-un „model mai amplu de incidente din ce în ce mai periculoase”.

„Europenii se confruntă cu un adevăr dur, și anume că aceasta este noua normalitate. Trebuie să intensificăm eforturile”, a spus ea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut punctul de vedere al lui von der Leyen, adăugând că Rusia a devenit „din ce în ce mai nesăbuită”.

Germania s-a confruntat cu o a doua tentativă de sabotaj asupra rețelei sale electrice, poliția locală anunțând miercuri că anchetează un atac asupra unei substații din orașul Bergheim.

Berlinul a anunțat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu drone de la Aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

UE și mai multe state membre i-au convocat pe șefii ambasadelor ruse în legătură cu o tentativă de atac cu drone de pe Aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută

Rusia neagă orice implicare în incidente, pe care le pune pe seama „rusofobiei” din Occident.

Mâna dreaptă a președintelui Vladimir Putin în Consiliul de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat miercuri că fabricile militare care lucrează pentru Ucraina „merită o lovitură directă”, la fel ca „alte locuri din Berlin”

Antreprenorul german Stefan Thumann, care activează în domeniul apărării, a declarat într-un interviu publicat marți că operațiunile de sabotaj desfășurate de Moscova împotriva țării sale constituie un „act de război… controlat și coordonat aici de forțele armate ruse”.