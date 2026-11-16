„Este inacceptabil”. Incidentele cu drone din România, discutate astăzi la Bruxelles

România va cere statelor UE să contribuie cu capabilități pentru a sprijini securitatea în Marea Neagră, a anunțat ministrul de Externe, Dan Neculăescu, într-o declarație de presă făcută luni la sosirea la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles.

„Îi vom informa pe colegii noștri despre incidentele de securitate din România. Am avut patru alerte de drone în 24 de ore și trei nave lovite în weekend. Acest lucru este inacceptabil, așa că astăzi voi fi foarte clar în această privință. Le voi cere colegilor noștri, miniștrilor omologi, să continue să contribuie cu capabilități în România și voi solicita, de asemenea, o coordonare între NATO și UE în această privință”, a declarat Dan Neculăescu.

Consiliul Afaceri Externe reunește miniștrii responsabili de afacerile externe, apărare, comerț sau dezvoltare din toate statele membre.

„Tot astăzi îi voi informa pe miniștrii omologi despre accelerarea hub-ului de securitate din România, după vizita în România a președintei Comisiei, care a promis 50 de milioane pentru România și Bulgaria, pentru ca acest hub să devină operațional cât mai curând posibil”, a precizat Neculăescu.

Statement of the Foreign Minister of Affairs, Dan Neculăescu, ahead of the Foreign Affairs Council in Bruxelles https://t.co/jHnK6vAIfk — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) November 16, 2026

Trei nave lovite lângă Sulina

Trei nave comerciale au fost lovite de drone în weekend în apropierea gurilor Dunării. Nu au fost persoane rănite în urma, iar incendiile izbucnite au fost ţinute sub control de echipaje, potrivit Ministerului Apărării.

„Avioanele F16 au decolat, executând misiunile încredinţate. Şi totuşi dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol şi Ali Najafov”, a explicat ministrul Radu Oprea.

Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită sâmbătă, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est de Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică – n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

În timpul serii, locuitorii din județul Tulcea au fost alertați de autorități privind posibile căderi de resturi de drone, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor și la sud-est de Sulina.