„Este o zi foarte tristă”. Dacian Cioloș critică decizia de amânare a alegerilor pentru șefia Francofoniei

Amânarea cu un an a alegerilor pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei „riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa”, afirmă Dacian Cioloș într-o postare pe Facebook.

Statele membre ale Francofoniei au agreat luni să amâne cu un an alegerile ca urmare a tensiunile puternice dintre Congo și Rwanda. Drept urmare, actuala președintă din Rwanda, va rămâne la conducerea organizației pentru încă un an.

Decizia a fost catalogată de Dacian Cioloș, candidat în alegeri, drept „o zi foarte tristă pentru organizația noastră”.

„Sommet-ul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizației cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă și să găsească punctele de convergență. Aici nu e vorba de țări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menținerea spiritului de colaborare și a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face față provocărilor viitorului”, afirmă Dacian Cioloș.

El critică tensiunile din timpul campaniei electorale și cere eforturi pentru restabilirea încrederii între statele membre.

„Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o țară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat și, mai ales, despre cum procedăm în condițiile în care un stat nu acceptă să piardă competiția”, precizează Dacian Cioloș.

El cere limitarea mandatelor de secretar general la două. Actuala președintă Louise Mushikiwabo se află în fruntea organizației din 2019 și candida acum pentru al treilea mandat.

De ce au fost amânate alegerile

Patru candidați erau înscriși în cursă: Louise Mushikiwabo, în funcție din 2018, congoleza Juliana Lumumba, fiica lui Patrice Lumumba, simbol al luptelor anticoloniale și al panafricanismului, Dacian Cioloș și fosta ministră mauritană Coumba Ba.

Sâmbătă, RD Congo s-a declarat „dispusă” să retragă candidatura lui Lumumba, care a fost absentă pe durata summitului, și să „analizeze o abordare comună în favoarea” lui Dacian Cioloș.

Alegerile au fost amânate după ce Rwanda a blocat orice încercare de consens, în ciuda medierii încercate de Franța și mai multe state africane, au declarat surse la curent cu procesul de votare pentru HotNews. Propunerea de amânare a aparținut președintelui francez Emmanuel Macron și a fost agreată de statele africane.

Ca urmare a amânării alegerilor, Mushikiwabo va mai rămâne un an la șefia organizației, dar Rwanda nu va mai avea un nou candidat în alegerile din 2027, ca urmare a înțelegerii de astăzi.