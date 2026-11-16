Răsturnare de situație: Alegerile pentru noul secretar general al Francofoniei, unde candida Dacian Cioloș, amânate cu un an. Care sunt motivele

Noul secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei trebuia ales astăzi, 16 noiembrie, dar instituția a decis amânarea scrutinului cu un an, anunță Africa24TV. Louise Mushikiwabo, actuala președintă din Rwanda, va rămâne la conducerea organizației pentru încă un an.

Alegerile au fost amânate după ce Rwanda a blocat orice încercare de consens, în ciuda medierii încercate de Franța și mai multe state africane, au declarat surse la curent cu procesul de votare pentru HotNews. Propunerea de amânare a aparținut președintelui francez Emmanuel Macron și a fost agreată de statele africane.

Candidatura lui Dacian Cioloș a făcut imposibilă o victoriei a Rwandei, prin vot sau prin consens, au declarat surse apropiate procesului de votare.

Louise Mushikiwabo, președintă din 2019, va mai rămâne un an la șefia organizației, dar Rwanda nu va mai avea un nou candidat în alegerile din 2027, ca urmare a înțelegerii de astăzi.

Macron salută „simțul responsabilității demonstrat de membrii Francofoniei”

Emmanuel Macron a lăudat „compromisul” la care s-a ajuns pentru amânarea alegerii secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei, potrivit unui comunicat de presă al Palatului Élysée.

„Franța salută simțul responsabilității demonstrat de membrii Francofoniei, care a făcut posibilă această decizie, un semn al angajamentului lor față de Organizație și al capacității lor, în cadrul acesteia, de a găsi un compromis”, a transmis președinția franceză.

Nicușor Dan: „Dacian Cioloș a desfășurat o campanie foarte bună”

Decizia a fost luată „pentru a evitat subminarea unității Francofoniei”, a precizat Nicușor Dan într-o postare pe X.

„Dacian Cioloș a desfășurat o campanie foarte bună, care a sporit vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, propunând un plan ambițios de reformare, revitalizare și modernizare a OIF”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Cioloș, pe 6 aprilie, în poziția de consilier prezidențial. Atunci, Dacian Cioloș explica pentru HotNews că numirea a fost făcută pentru a-l sprijini în competiția electorală.

Alegerile marcate de tensiuni puternice

Patru candidați erau înscriși în cursă: Louise Mushikiwabo, în funcție din 2018, congoleza Juliana Lumumba, fiica lui Patrice Lumumba, simbol al luptelor anticoloniale și al panafricanismului, fostul prim-ministru român Dacian Cioloș și fosta ministră mauritană Coumba Ba.

Ultimele zile au fost marcate de o disputa între Republica Democratică Congo și Rwanda, iar toate oate încercările de mediere, care se desfășoară cu cea mai mare discreție, s-au dovedit până acum fără rezultat.

În locul tradiționalei desemnări prin consens, cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale OIF (din totalul de 90 de membri ai organizației), reunite la summitul de la Phnom Penh, trebuiau decidă prin vot cine va prelua conducerea organizației. În ultimul moment, ele au decis amânarea procedurii cu un an.

Tensiunile s-au accentuat și mai mult în ultimele zile. Într-o scrisoare, Emmanuel Macron le-a propus autorităților congoleze și rwandeze să renunțe la candidaturi pentru a permite ajungerea la un consens în jurul uneia dintre celelalte două candidaturi.

Sâmbătă, RD Congo s-a declarat „dispusă” să retragă candidatura lui Lumumba, care a fost absentă pe durata summitului, și să „analizeze o abordare comună în favoarea” lui Dacian Cioloș. Acesta a mulțumit Republicii Democrate Congo pentru „încrederea” pe care o acordă „viziunii” cu care candidează el.

De cealaltă parte, însă, Rwanda a denunțat o „presiune” din partea Parisului și a dat asigurări că Louise Mushikiwabo își va menține candidatura până la capăt.

Cei doi principali finanțatori ai organizației, Franța și Canada, au pledat pentru un consens.

De la crearea funcției de secretar general în 1997, trei dintre aceștia au provenit din Africa (Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf, Louise Mushikiwabo) și unul din Canada (Michaëlle Jean).