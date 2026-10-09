„Este o zi mare”. Un anunț de 8 miliarde de dolari făcut de SpaceX a demolat pe bursă trei giganți americani

Cotele principalilor operatori de telefonie din SUA au căzut pe burse în tranzacțiile de după închiderea Wall Street, după ce SpaceX a anunțat o achiziție care o apropie de lansarea propriei rețele, potrivit AFP.

Vineri, în jurul orei 02:45 GMT (05:45 în România), AT&T, Verizon și T-Mobile, cei trei giganți ai pieței americane, înregistrau scăderi de 6,47 %, 5,46 % și, respectiv, 5,99 %.

SpaceX a dezvăluit că a achiziționat un portofoliu de licențe în banda de frecvențe joase, necesare pentru a oferi o acoperire mobilă extinsă și continuă pe teritoriul american.

O tranzacție de 8 miliarde de dolari

În același timp, societatea de investiții Grain Management a dezvăluit, într-un comunicat, că este vânzătorul, iar Wall Street Journal a estimat prețul la opt miliarde de dolari.

Această operațiune „elimină unul dintre ultimele obstacole cheie în perspectiva transformării Starlink Mobile într-un operator de telefonie mobilă important în Statele Unite”, a explicat SpaceX într-un comunicat.

Starlink Mobile este o filială a rețelei de sateliți Starlink, filială la rândul ei a SpaceX care oferă deja acces la internet de mare viteză în Statele Unite și în numeroase țări.

Este „o zi mare pentru Starlink Mobile”, a scris Elon Musk, directorul SpaceX, pe rețeaua socială X.

„O să sune extrem de nebunesc, dar văd o cale prin care SpaceX ar putea ajunge să valoreze cu câteva ordine de mărime mai mult decât economia actuală a Pământului”, a susținut cel mai bogat om de pe planetă.

„Mă aștept să le luăm o bună parte din clienți”

În august, cu ocazia primei prezentări a rezultatelor trimestriale ale SpaceX, președinta grupului, Gwynne Shotwell, mizase pe o lansare a Starlink Mobile la sfârșitul anului 2027.

Mulți observatori considerau până acum că acest nou operator va deveni un actor marginal pe piața telefoniei mobile din Statele Unite, susceptibil să atragă mai ales interesul locuitorilor din zonele slab deservite.

Însă SpaceX afirmă că se adresează tuturor americanilor, „de la orașele dens populate până la cele mai îndepărtate comunități rurale”.

„Mă aștept să le luăm o bună parte din clienți, deoarece cred că serviciul nostru va fi mai bun”, anticipase Gwynne Shotwell în luna august.

Există și sceptici

La sfârșitul lunii septembrie, directorul general al AT&T, John Stankey, a calificat planul SpaceX drept „o strategie neviabilă”.

„Nu văd cum Starlink Mobile ar putea deveni un actor semnificativ pe piața telefoniei mobile înainte de a-și construi o rețea terestră, ceea ce este extrem de costisitor”, a declarat pentru AFP Anshel Sag, analist la firma Moor Insights & Strategy.

SpaceX a spus că așteaptă încă undă verde din partea autorității americane de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, FCC. Odată obținută aprobarea, va combina rețeaua satelitară „cu o infrastructură terestră avansată”.

„Starlink și SpaceX încă nu au explicat cu adevărat cum vor construi rețeaua lor terestră”, temperează Anshel Sag.

În septembrie, directorul general al Verizon, Dan Schulman, a declarat că nu consideră Starlink Mobile un „concurent direct” și a afirmat că, în mediul urban, rețeaua terestră este „de 100 de ori, uneori de o mie de ori mai eficientă”.