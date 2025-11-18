Este Perrier „apă minerală naturală”? Justiția franceză decide marți în cazul scandalului din jurul cunoscutei mărci

O instanță franceză va decide marți dacă Perrier trebuie să retragă apa îmbuteliată de la vânzare, după ce grupul de protecție a consumatorilor UFC-Que Choisir a solicitat o intervenție de urgență în legătură cu ceea ce consideră a fi o comercializare înșelătoare a acestei mărci ca apă minerală „naturală”, transmite Reuters.

Acțiunea în justiție a organizației este doar cea mai recentă evoluție într-un scandal în curs de desfășurare în jurul mărcii deținute de Nestle, după ce presa franceză a scris anul trecut că Perrier și mulți alți producători de apă minerală tratau ilegal apa pentru a preveni contaminarea.

Nestlé Waters a făcut presiuni asupra guvernului francez, inclusiv asupra unor persoane apropiate preşedintelui francez Emmanuel Macron, pentru a face posibilă vânzarea apei minerale de marcă, chiar dacă aceasta ocolea reglementările stricte din Franţa, ceea ce a indus efectiv în eroare consumatorii, potrivit unui raport al Senatului din luna mai privind acest scandal poreclit ironic un „Watergate” la Palatul Élysée.

Nestle a afirmat că regretă utilizarea tratamentelor și că a încetat să le mai folosească, trecând în schimb la microfiltrare, care, potrivit companiei, este sigură și nu modifică compoziția minerală a apei sale.

„Nu sunt ape minerale naturale”, afirmă UFC-Que Choisir

Cu toate acestea, UFC-Que Choisir susține că microfiltrarea este un alt tip de tratament care nu a fost aprobat de autorități și, având în vedere utilizarea sa pentru eliminarea contaminanților, sugerează că ar putea exista un potențial risc pentru sănătate.

„Apele Perrier etichetate drept „ape minerale naturale” nu sunt naturale. Nestle a utilizat și continuă să utilizeze tratamente ilegale pentru această categorie de apă”, a afirmat UFC-Que Choisir în luna iunie, când a sesizat instanța în acest caz.

„Contestăm cu tărie toate afirmațiile UFC Que Choisir”, a declarat un purtător de cuvânt al Nestle Waters France înaintea deciziei, așteptată în după-amiaza zilei de astăzi de la tribunalul judiciar din Nanterre.

Renumită pentru sticlele sale verzi în formă de lacrimă, Perrier este produsă din apă de izvor din sudul Franței încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și comercializată în întreaga lume. Divizia Waters a Nestle deține marca din 1992.

În iulie, Nestle a renunțat la microfiltrarea de 0,2 microni în fabrica sa din Vergeze, la cererea autorităților locale, și a înlocuit-o cu un dispozitiv de 0,45 microni, pe care îl utilizează deja pentru apa Vittel și care a fost discutat cu autoritățile. Noul sistem de filtrare face parte dintr-un dosar mai amplu care așteaptă aprobarea autorităților locale pentru continuarea producției de apă minerală la Vergeze.