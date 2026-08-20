Avertisment al Ursulei von der Leyen după ce România a distrus drona navală în Marea Neagră

Președinta Comisiei Europene a declarat joi că incidentul de lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră este parte a unei campanii de amenințări din ce în ce mai intensă.

Șefa executivului european Ursula von der Leyen a comentat joi evenimentul din Marea Neagră, unde un avion F-16 românesc a distrus o dronă navală.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale „Neptun Deep” din Marea Neagră. Se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățenii noștri și urmărește să divizeze Uniunea noastră”, a scris von der Leyen pe X.

„Este vorba de un război hibrid”, a avertizat ea.

Today, Romania destroyed a naval drone carrying explosives near its Neptun Deep platform in the Black Sea.



An escalating campaign of threats is underway, unsettling our citizens and seeking to divide our Union.



This is hybrid warfare.



The founding mission of our Union is to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2026

„Misiunea fondatoare a Uniunii noastre este de a menține pacea. Astăzi, asta înseamnă și să avem capacitatea de a descuraja provocările și agresiunile”, a continuat von der Leyen.

„Agenda noastră „Readiness 2030” mobilizează până la 800 de miliarde de euro. Prin Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor și programul Santinela Estică, intensificăm producția în Europa pentru a furniza capacitățile de care au nevoie statele membre. Astfel, putem răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și hotărâre”, a mai spus ea.

Distrusă cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc

Un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă marină, joi, în Marea Neagră, în apropiere de platforma Neptun Deep, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Drona marină a fost distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a anunțat Miruță pe contul său de Facebook.

În cursul dimineții de joi, MApN a fost informat de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța (.n.r. circa 148 de km).

„A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, anunță Miruță.