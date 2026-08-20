Momentul în care avionul F-16 trage în drona marină, lângă platforma Neptun Deep. Imaginile publicate de MApN

MApN a făcut publice joi după-amiază imagini cu momentul în care avionul de vânătoare românesc F-16 lovește cu tunul drona marină, „încărcată cu explozibil”, după cum a anunțat ministrul Apărării, în apropiere de platforma Neptun Deep din Marea Neargă.

Imaginile video arată cum avionul F-16 zboară deasupra platformei Neptun Deep, coboară spre dronă şi deschide focul.

Dronă lângă Neptun Deep

Armata Română a anunțat joi că a fost informată de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită”, a anunțat MApN.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială, potrivit armatei.

Inițial, ministrul Apărării Radu Miruță anunța, pe Facebook, că drona marină distrusă de un F-16 românesc cu tunul de bord în zona platformei Neptun Deep „era încărcată cu explozibil”.

După 22 minute de la anunțul distrugerii dronei, Miruță a șters fraza „era încărcată cu explozibil”. A revenit din nou după două ore și jumătate și a anunțat că drona avea explozibil.

Anunțul OMV Petrom

Perimetrul petrolifer Neptun Deep se află la 160 kilometri în larg, în dreptul localității Tuzla.

Lucrările de dezvoltare a proiectului Neptun Deep nu au fost afectate de prezența dronei maritime, activitățile desfășurându-se conform graficului, au precizat, pentru HotNews, reprezentanții OMV Petrom.

„Colaborăm îndeaproape cu autoritățile române, inclusiv cu instituțiile relevante din domeniul securității naționale, pentru a asigura un cadru adecvat de protecție, monitorizare și intervenție pentru infrastructura energetică offshore din Marea Neagră”, a transmis OMV Petrom, la solicitarea HotNews.

A cincea dronă distrusă în România

Aceasta este a cincea dronă care este distrusă în spațiul aerian al României sau în apele Mării Negre. Primele patru drone au fost aeriene.

Primele trei drone au fost doborâte de piloții români în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

A patra dronă aeriană a fost doborâtă pe 16 august de un F-18 spaniol în zona Galați.