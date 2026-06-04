„Este totuși bizar”. Liderul deputaților UDMR critică desemnarea făcută de Nicușor Dan

Csoma Botond a declarat pentru Agerpres că UDMR va lua săptămâna viitoare o decizie cu privire la posibilitatea de a vota un guvern condus de Eugen Tomac, afirmând însă că „este totuși bizar” că s-a ajuns la varianta cu „un guvern tehnocrat” care să fie condus de „un politician al cărui partid n-a intrat în Parlament”.

Csoma Botond a precizat că Nicușor Dan informase UDMR „în aceste zile” că îl va desemna pe Eugen Tomac.

„Noi credem că nu este cea mai bună variantă să avem un guvern tehnocrat condus de un politician. Noi am fi vrut, desigur, am spus-o de mai multe ori, am fi vrut refacerea fostei coaliții. Acest lucru nu s-a putut și s-a ajuns la această variantă – cu un guvern tehnocrat și domnul Tomac, un politician al cărui partid n-a intrat în Parlament. Este totuși bizar”, a declarat el.

Partidul condus de Eugen Tomac, PMP, nu a intrat în Parlament la alegerile din 2024, când formațiunea a candidat într-o alianță, Forța Dreptei, care a obținut 2% la Camera Deputaților și 1,88% la Senat. Conform surselor Hotnews, el a demisionat de la conducerea formațiunii miercuri, cu o zi înainte de a fi desemnat să formeze noul Guvern.

UDMR, a precizat Csoma Botond, va lua săptămâna viitoare o decizie cu privire la posibilitatea de a susține guvernul pe care îl va propune Eugen Tomac.

„Mâine vom avea o ședință a Consiliului permanent, unde vom discuta aceste aspecte, dar nu vom lua încă o decizie cu privire la sprijinirea Guvernului, la votarea Guvernului. Această decizie va fi luată numai săptămâna viitoare, după ce ne vom întâlni cu domnul Tomac și va veni să ne prezinte totuși ce planuri are cu acest guvern, ce dorește să facă acest guvern. După aceea vom lua o decizie. Dar în acest moment, încă, nu este clar dacă putem sau nu putem sprijini un astfel de guvern”, a mai declarat liderul deputaților UDMR.

Nicușor Dan a anunțat joi seară că îl nominalizează candidat la funcția de premier pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, pe care l-a descris drept „o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme”.