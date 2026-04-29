„Este un șoc”: Majoritatea elvețienilor susțin limitarea populației la 10 milioane de persoane

O majoritate la limită a elvețienilor susține o propunere de a limita populația Elveția la 10 milioane de locuitori, iar sprijinul pentru această inițiativă este în creștere, potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri și citat de Reuters.

Guvernul s-a pronunțat împotriva inițiativei susținute de Partidul Popular Elvețian, formațiune de dreapta, care va fi supusă votului printr-un referendum ce va avea loc pe 14 iunie. Executivul elvețian a argumentat că o astfel de măsura va afecta cooperarea cu Uniunea Europeană și va dăuna economiei prin restricționarea pieței muncii.

Îngrijorările legate de creșterea rapidă a populației și presiunea asupra infrastructurii publice îi determină însă pe mulți elvețieni să susțină propunerea, arată sondajul realizat de grupul media Tamedia împreună cu ziarul 20 Minuten și institutul de sondare Leewas.

Populația Elveției depășește în prezent 9 milioane de locuitori, iar datele oficiale arată că cetățenii străini reprezentau peste 27% din total. Ultimele date oficiale provin din 2024.

Un rezultat neașteptat în Elveția

Sondajul, realizat pe 22 și 23 aprilie și publicat în ziarul Tages-Anzeiger, arată că 52% dintre cei 16.176 de respondenți sunt în favoarea propunerii sau înclină în această direcție, în timp ce 46% au o opinie contrară. Restul nu au exprimat o opinie.

Publicația elvețiană amintește că un sondaj anterior, realizat la începutul lunii martie, arăta că 45% susțineau inițiativa, iar 47% se opuneau.

Jurnaliștii de la Tages-Anzeiger titrează că rezultatul sondajului „este un șoc” din mai multe motive, unul dintre ele ținând de faptul că propunerile supuse referendumului în Elveția pierd de obicei din sprijin pe măsură ce se apropie ziua votului. O altă surpriză e reprezentată de faptul că majoritatea susținătorilor Partidului Liberal susține inițiativa, chiar dacă partidul s-a pronunțat împotriva ei.

Marja de eroare a sondajului este de plus sau minus 3%.

Ce propune referendumul la care elvețienii vor fi chemați să voteze

Potrivit propunerii, populația rezidentă permanentă nu trebuie să depășească 10 milioane de locuitori înainte de 2050, iar Elveția ar trebui să renunțe la acordul privind libera circulație a persoanelor cu Uniunea Europeană.

Parlamentarii elvețieni dezbat în prezent un acord Elveția-UE încheiat la sfârșitul anului 2024, menit să aprofundeze legăturile economice, după un 2025 dificil în care Elveția a fost lovită neașteptat de cele mai ridicate taxe vamale impuse de Statele Unite asupra oricărei țări din Europa.

Partidul Popular Elvețian, cea mai mare formațiune politică din țară, se opune unei integrări mai strânse cu Uniunea Europeană, considerând-o o amenințare la adresa suveranității Elveției și o sursă de reglementări excesive.