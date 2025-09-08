Estimările lui Ilie Bolojan privind economia în anul 2026. „Nu poți evita o încetinire economică”. Ce spune despre Pachetul 3

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la TVR, că este probabilă o încetinire a creșterii economice până la jumătatea anului viitor, însă crede că nu se va ajunge la o inflație cu două cifre.

Ilie Bolojan a spus că încetinirea creșterii economice este greu de evitat atât din cauza contextului internațional, cât și din considerente legate de fiscalitate. El a menționat că „nu ne ajută” contextul economic din Uniunea Europeană în care toate economiile au creșteri mai mici, lanțurile de aprovizionare se reașează, iar tarifele vamale impuse la nivel internațional au și ele potențialul de a limita creșterea economică.

„Pe plan intern, când crești TVA crsc niște prețuri sau costurile sunt internalizate de companii. Asta înseamnă că scazi puterea de cumpărare și nu poți evita o încetinire economică. Cel puțin până în vara anului viitor vom fi în situația de încetinire a creșterii economice. Inflația a crescut, dar nu cred că va ajunge la două cifre (…) Estimările indică o scădere din a doua jumătate a anului viitor”, a spus Bolojan.

Citește și Ilie Bolojan a discutat situația economică a României cu mari investitori străini

În ce privește măsurile care ar putea fi incluse în Pachetul 3 de măsuri pentru echilibrare bugetară, Bolojan s-a referit și la creșterea vârstei de pensionare pentru alți beneficiari de pensii speciale decât magistrații.

„Suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii și pentru asta trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50-65 ani populația să fie prinsă pe piața muncii într-o proporție mai mare (…) Dacă nu creștem vârsta de pensionare, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemuli de pensii. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a declarat primul-ministru.

În ce privește reducerea numărului de posturi din administrație, Bolojan susține în continuare că este nevoie de o reducere efectivă a numărului de angajați, nu doar de desființarea unor posturi neocupate în momentul de față.

„Desființarea de posturi vacante înseamnă că ne batem joc de cei care se uită la noi. Efecte reale nu vor fi (…) Dacă nu reducem cheltuielile structurale, care la multe primării reprezintă 100% din venituri, anul viitor cheltuielile vor rămâne. Cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă. Nu ele singure, înseamnă și descentralizare și o administrație mai eficientă”, crede șeful Guvernului.

Ilie Bolojan susține că în coaliție s-a discutat în mod explicit despre reducerea numărului de angajați.

„După discuția din coaliție și la întâlnirea cu domnul președinte, cred că toți au înțeles care au fost concluziile. Trebuie întrebați și ceilalți. Discuția a fost foarte clară că trebuie să reducem cheltuielile de personal, iar discuția a fost reducere numărului de angajați cu 10%”, a spus liberalul.