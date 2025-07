„Eternitatea a fost suspendată în acel moment”: 80 de ani de la Testul Trinity, care a deschis o nouă eră în istoria omenirii

Testul Trinity a pus capăt cursei pentru bomba atomică cu fisiune începută în 1938. Temerea era că ea va fi obținută de al Treilea Reich. Însă avea să fie folosită împotriva Japoniei, cu gândul la Uniunea Sovietică, amintește La Libre.

„Epoca atomică a început la exact ora 5:30 dimineața, ora locală, pe 16 iulie 1945, pe o întindere de pământ semideșertic aflată la aproximativ cincizeci de mile aeriene de Alamogordo”, în New Mexico, a scris William L. Laurence, jurnalistul de la The New York Times care fusese invitat să asiste la testul Trinity – prima explozie atomică din istorie.

Reportajul său avea să fie publicat după sfârșitul războiului și după utilizarea a două bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki.

Jurnalistul a descris „un răsărit cum lumea nu mai văzuse, un mare supra-soare verde care, într-o fracțiune de secundă, se ridică la peste 2.400 de metri altitudine, până la nori, luminând pământul și cerul din jur cu o strălucire orbitoare. […] Eternitatea a fost suspendată în acel moment”.

Lumina exploziei a fost văzută de la 400 de kilometri distanță, iar sunetul s-a auzit până la 150 de kilometri. Locuitorilor din apropiere, îngrijorați de ce s-a întâmplat, li s-a spus o minciună: a explodat un depozit de muniții. În 2023, cercetători au demonstrat că norul radioactiv a atins 46 de state americane, dar și Canada și Mexicul.

Originile cursei pentru bomba atomică

Cursa pentru bombă a început în 1938, când fizicianul german Otto Hahn a reușit prima fisiune nucleară – reacția de rupere a nucleului unui atom.

În august 1939, într-o scrisoare semnată și de Albert Einstein, fizicianul de origine ungară Leó Szilárd îl avertizează pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea dezvolta o armă nucleară. Statele Unite nu erau încă în război, dar Roosevelt decide să lanseze ceea ce va deveni Proiectul Manhattan.

Atacul japonez de la Pearl Harbor, din 7 decembrie 1941, a aruncat SUA în conflict. În septembrie 1942, generalul Leslie Groves este numit director al proiectului.

Una dintre primele sale decizii este alegerea fizicianului american Robert Oppenheimer drept director științific. Trei luni mai târziu, laureatul Nobel Enrico Fermi supraveghează prima reacție în lanț de fisiune nucleară din cadrul proiectului.

Franklin Roosevelt moare pe 12 aprilie 1945. Imediat după învestire, succesorul său, președintele Harry S. Truman, este informat despre dezvoltarea unei bombe capabile „să radă orașe întregi și să ucidă oameni la o scară fără precedent”.

Robert Oppenheimer alături de Albert Einstein, care nu a fost implicat în Proiectul Manhattan, FOTO: Imago Stock and People / Profimedia Images

Schimbarea țintei

Bomba atomică cu fisiune a fost concepută și construită în centrul de cercetare de la Los Alamos. Inexistent cu trei ani înainte, situl a ajuns să se întindă pe 22.000 de hectare și să găzduiască 8.000 de oameni de știință, militari și familiile lor. Pentru cei implicați, ținta implicită era Germania nazistă, dar aceasta a capitulat pe 8 mai 1945.

La sfârșitul lunii mai, sunt identificate cinci orașe japoneze ca potențiale ținte: fosta capitală imperială Kyoto, orașele-port Hiroshima, Yokohama și Niigata, precum și Kokura, un centru de producție de muniție. Secretarul de Război, Henry Stimson, elimină Kyoto, considerându-l un „sanctuar al culturii și artei japoneze”.

Două bombe erau în pregătire. „Little Boy” avea un nucleu de uraniu. „Fat Man” era construită pe bază de plutoniu. Oamenii de știință nu erau siguri că a doua va funcționa. Oppenheimer începuse să caute un loc pentru testare încă din mai 1944. Acesta a fost găsit la baza aeriană Alamogordo, la 370 km sud de Los Alamos. Numele locului era potrivit: „Jornada del Muerto”, adică „Drumul Mortului”.

Dispozitivul testat era o sferă mare de metal acoperită cu fire. Poreclit „The Gadget” („Dispozitivul”), el conținea șase kilograme de plutoniu. Oppenheimer a ales numele de cod „Trinity” după un poem de John Donne, care conține versul: „Puterea ta de a sfărâma, a sufla, a arde și a mă reface”.

Data testului nu a fost aleasă întâmplător. A doua zi, președintele Truman urma să se întâlnească la Potsdam cu premierul britanic Winston Churchill și cu liderul URSS, Iosif Stalin. Truman credea că un test reușit îi va oferi un avantaj în negocieri.

Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin la Conferința de la Potsdam din 1945, FOTO: Jerry Tavin / Everett / Profimedia

Calculul lui Truman

În ajunul testului Trinity, oamenii de știință erau epuizați fizic și nervos. Pentru a detensiona atmosfera, Enrico Fermi face pariuri pe o ipoteză formulată în 1942 de fizicianul Edward Teller: că explozia ar putea declanșa o reacție în lanț și ar putea aprinde întreaga atmosferă (experții respinseseră între timp această temere).

„Odată prins într-un efort de o asemenea amploare, nu stăteai la fiecare pas, ca Hamlet, să-i analizezi implicațiile morale. Doar reușita conta”, va scrie fizicianul Robert Wilson. Dar bomba nu mai era un concept. Era o armă, gata de folosire.

Leó Szilárd, cel care îl alertase pe Roosevelt în 1939, inițiază o petiție prin care propune ca bomba să fie aruncată asupra unei zone nelocuite din apropierea Japoniei, pentru a-i demonstra forța. Oppenheimer îi răspunde că „oamenii de știință nu trebuie să exercite presiuni politice de acest fel”.

Ei nu știau că ordinul operațional de utilizare a bombei fusese deja emis. Truman luase în calcul estimările privind o invazie terestră a Japoniei: 250.000 de soldați americani morți. Avea puține scrupule față de japonezii al căror expansionism fusese însoțit de atrocități: „să salvăm un sfert de milion dintre ai noștri merita câteva orașe japoneze”.

Fotografie făcută la 9 secunde după detonarea primei bombe atomice din istoria omenirii, Testul Trinity FOTO: Everett / Profimedia Images

Problema sovietică

Mai exista un factor decisiv. A doua zi după Trinity, Stalin îl informează pe Truman că URSS își va respecta angajamentul de a declara război Japoniei la trei luni după capitularea Germaniei – adică pe 8 august. Dacă Armata Roșie ar invada nordul Japoniei, slab apărat, ar ajunge la Tokyo înaintea americanilor.

Japonia trebuia să capituleze „înainte ca rușii să poată obține câștiguri substanțiale”, sublinia secretarul Henry Stimson.

Pe 6 august, bombardierul B-29 „Enola Gay” aruncă „Little Boy” asupra Hiroshimei. Pe 8 august, URSS invadează Manciuria ocupată. A doua zi, „Fat Man” este lansată asupra orașului Nagasaki. Japonia capitulează pe 14 august.

Potrivit istoricului american Howard Zinn, cele două bombardamente și urmările lor radioactive au provocat 250.000 de victime.

În 1965, Oppenheimer avea să spună că s-a gândit la un citat din cartea sacră sanscrită „Bhagavad Gita” în timpul testului Trinity: „Acum am devenit Moartea, distrugătorul lumilor.” După acel „spectacol grotesc și impresionant”, directorul testului, Kenneth Bainbridge, a fost mai direct: „Acum suntem cu toții niște ticăloși”.

Evenimentele care au avut loc au fost dramatizate recent în filmul Oppenheimer regizat de Christopher Nolan, marele câștigător al Premiilor Oscar de anul trecut. Cei care l-au ratat în cinematografe când a apărut în 2023 îl pot vedea în prezent în streaming pe Netflix.