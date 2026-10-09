Etiopia spune că nu are de ales și trebuie să se apere de „invazia” unei țări vecine: „Este un fapt cunoscut de toată lumea”

Guvernul Etiopiei a declarat că nu a avut altă opțiune decât să se apere împotriva a ceea ce a calificat drept o „invazie pe scară largă” a forțelor eritreene, într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate al ONU, și citată vineri de agenția Reuters.

În prima declarație oficială a guvernului privind incursiunile semnalate ale trupelor eritreene din această săptămână, care au stârnit temeri privind izbucnirea unui război deschis între vecinii din Cornul Africii, ministrul de externe al Etiopiei, Gedion Timothewos, a afirmat că forțele eritreene au avansat până la 60 km în nordul Etiopiei.

Scrisoarea a fost transmisă agenției Reuters de către un înalt oficial al guvernului etiopian.

Ministrul Informațiilor din Eritrea, Yemane Gebremeskel, nu a răspuns imediat vineri la o solicitare de declarații.

„Un act flagrant de agresiune”

Acesta calificase vineri relatările privind o incursiune eritreană drept parte a unui plan etiopian de a justifica un război de agresiune împotriva țării sale.

Scrisoarea Etiopiei a calificat prezența trupelor eritreene pe teritoriul său drept „un act flagrant de agresiune care declanșează dreptul inerent al Etiopiei la autoapărare”.

„Ducând beligeranța și intransigența la un nivel cu totul nou, guvernul eritreean și-a desfășurat trupele, inclusiv unități mecanizate, adânc în teritoriul etiopian”, se arată în scrisoare.

„Invazia pe scară largă a unor zone din nordul Etiopiei de către Eritreea este un fapt cunoscut de toată lumea”, se afirmă în document.

Soldați eritreeni au fost văzuți în nordul Etiopiei în această săptămână, au declarat martori pentru Reuters, la câteva zile după ce cele două țări vecine au rupt relațiile diplomatice.

Etiopia a acuzat Eritreea că susține o alianță rebelă care se luptă cu trupele guvernului federal încă din 23 septembrie în regiunile nordice Tigray, Amhara și Afar. Eritreea a negat aceste acuzații.