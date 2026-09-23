Siegfried Mureșan, replică pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD i-a cerut demisia din PE. În ce condiții spune că pot discuta / Ironii către europarlamentarul „codaș”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a răspuns miercuri liderului PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European (PE) înaintea votului de învestitură. El a insistat totodată că nu a avut o întâlnire stabilită cu Grindeanu, după ce acesta din urmă a spus că l-a așteptat atât la biroul de la Camera Deputaților, cât și la sediul PSD, și nu a apărut.

„În ceea ce privește ideea nouă pe care domnul Grindeanu a prezentat-o astăzi, dorința ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European înaintea votului de investitură, am de spus doar câteva lucruri.

Când europarlamentarul Tomac a fost desemnat, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu a avut aceeași solicitare. Când domnul președinte al Consiliului Județean Timiș, Sorin Grindeanu, a venit ca prim-ministru în guvernul controlat de Liviu Dragnea, a spus public, și sigur, o televiziune serioasă ca dumneavoastră are asta în arhive, a spus public că își va da demisia de la Consiliul Județean după ce depune jurământul și după votul de învestitură al Guvernului Sorin Grindeanu”, a spus Mureșan la B1Tv.

„Știu că se concentrează mult pe activitatea din Parlamentul României și pe a face bine românilor, ducând PSD-ul de la 23% la 13%, dar e firesc ca domnia sa să nu se concentreze foarte mult pe activitatea din Parlamentul European”, a spus Mureșan.

Fără să-i pronunțe numele, Mureșan a făcut trimitere la europarlamentarul PSD Claudiu Manda.

„Sunt convins că ideea ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European a venit de la un europarlamentar socialist, codaș, care probabil știe că singura lui șansă să mai urce cu un loc în ierarhia Parlamentului European, de la locul 700 la locul 699, este dacă eu nu-i mai stau în drum”, a afirmat premierul desemnat.

„Toți colegii europarlamentari, inclusiv de la PSD, pot munci, pot fi activi, pot spune adevărul în Parlamentul European, pot fi credibili și atunci vor fi respectați în Europa. Nu au nevoie să plec eu ca ei să mai înainteze cu un loc în ierarhie”, a mai spus el.

De ce nu s-a întâlnit cu Grindeanu

Premierul desemnat a comentat și situația întâlnirii pe care Sorin Grindeanu i-a solicitat-o. Șeful PSD a spus l-a așteptat pentru discuții miercuri atât la biroul de la Camera Deputaților, cât și la sediul PSD, iar acesta nu a venit. Mureșan susține că cei doi nu stabiliseră o întâlnire la o anumită oră și într-un anumit loc.

„Domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire, la o anumită oră, la un anumit loc. Ceea ce ne-am înțeles este următorul lucru: am telefonat în jurul orei 11.30 și domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare”, a explicat Mureșan.

„I–am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm la programul complet de guvernare, dar că îi voi trimite liniile directoare în cursul zilei de astăzi. I-am spus că voi avea la ora 12:00 o conferință de presă, după care întâlnirea cu grupul minorităților și că mă bucur să ne vedem după aceea. L-am întrebat dacă stabilim o oră și a spus «vorbim mai încolo»”, a relatat premierul desemnat.

Mureșan susține că, ulterior, a lucrat la programul de guvernare și că i-a transmis lui Grindeanu liniile directoare în cursul după-amiezii.

„Între 17:00 și 18:00 le-am trimis domnului președinte Grindeanu, cu disponibilitatea totală de a discuta cu domnia sa și le-am trimis și presei, le-am făcut și publice”, a spus el.

„Sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine o să avem ocazia zilele acestea să le discutăm și, da, mă bucur să purtăm această discuție”, a explicat Siegfried Mureșan

„Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva”

Întrebat dacă se va întâlni în cele din urmă cu liderul PSD, Mureșan a spus că este firesc să discute cu social-democrații în Parlament, așa cum a făcut cu celelalte grupuri parlamentare.

„Am fost la grupurile parlamentare ale PNL, ale USR, ale UDMR și la Grupul Minorităților Naționale în Parlamentul României și firesc este ca președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să dorească un Parlament puternic, un Parlament în care să aibă loc discuțiile pentru învestirea Guvernului”, a declarat el.

„Așa cum m-am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României, mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva”, a adăugat Mureșan.

Premierul desemnat a insistat că discuția trebuie purtată „mereu pe picior de egalitate”.

„Mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu-mi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca două persoane, ca doi parlamentari care dialoghează civilizat”, a insistat Siegfried Mureșan.