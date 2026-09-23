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Actualitate

Siegfried Mureșan, replică pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD i-a cerut demisia din PE. În ce condiții spune că pot discuta / Ironii către europarlamentarul „codaș”

Ana Teșcan
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a răspuns miercuri liderului PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European (PE) înaintea votului de învestitură. El a insistat totodată că nu a avut o întâlnire stabilită cu Grindeanu, după ce acesta din urmă a spus că l-a așteptat atât la biroul de la Camera Deputaților, cât și la sediul PSD, și nu a apărut.

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