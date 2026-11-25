Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook de Poliția Locală București, un polițist prezintă o situație „cu care ne confruntăm destul de des”: mașinile sunt parcate neregulamentar pe trotuar, în timp ce locurile de parcare sunt goale. La postare, primarul Ciprian Ciucu a reacționat cu un comentariu.

„Nouă ne este foarte ușor să aplicăm amenzi, dar nu acesta este scopul nostru. Noi vrem ca șoferii să respecte legislația și trotuarele să rămână libere pentru pietoni”, spune în videoclip un polițist local.

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a reacționat printr-un comentariu: „Eu zic să dați amenzi”.

Cât sunt amenzile de parcare în București

Tariful locurilor de parcare în București diferă în funcție de sector. Pe locurile marcate cu albastru, însă, adică locurile companiei Municipale Parking București, tariful este de 5 lei/oră, 30 de lei/zi sau 500 de lei/lună pentru un abonament nenominal.

Pentru neplata locului de parcare, șoferii riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei, conform informațiilor de pe siteul Primăriei Municipiului București.

Pe lângă amendă, șoferii mai riscă și imobilizarea sau ridicarea mașinii, care atrage după sine o amendă de 1.000 de lei.