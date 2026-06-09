Eugen Tomac răspunde criticilor privind „oamenii PSD” din viitorul guvern: Să nu fim mai catolici decât Papa

Premierul desemnat spune că a încercat să găsească „un compromis rezonabil” pentru structura Guvernului pe care îl conduce, după ce a văzut „exigenţele partidelor pro-occidentale”. El a răspuns astfel la acuzațiile că mai mulți miniștri din lista sa sunt considerați apropiați de PSD.

Întrebat, marţi, cum răspunde reproşurilor unor partide, precum PNL, că patru dintre miniştrii nominalizaţi sunt persoane cunoscute ca fiind mai degrabă apropiate de PSD, Tomac a susținut că „trebuie să fim raţionali şi trebuie să înţelegem un lucru elementar: că în momentul de faţă avem nevoie de un guvern învestit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român”.

„Am văzut exigenţele partidelor şi am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil, pentru că un guvern în afara acestor partide, fără membri de partid, evident că nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele parlamentare pro-occidentale şi le-au asumat. Deci sunt conştient de acest lucru şi în această discuţie am dus discuţia şi ieri şi o voi duce şi astăzi, pe nevoia de a fi un pic mai flexibili şi să nu fim mai catolici decât Papa pentru că acest guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României şi va acţiona în interesul României”, a răspuns Eugen Tomac, citat de News.ro.

El a evitat să dea un răspuns concret privind perioada vizată de programul de guvernare pe care îl propune.

„Un guvern format din membri din afara partidelor politice parlamentare evident că va avea atâta viaţă cât va dori Parlamentul şi trebuie să ţinem cont de această realitate şi eu sunt bine ancorat în această realitate”, a adăugat Tomac.

Ce nume apar pe lista de miniștri a Guvernului Tomac

Premierul desemnat a prezentat luni seară, la Antena 3 CNN, câteva dintre numele miniștrilor care se vor regăsi în cabinetul pe care el îl va propune în fața Parlamentului.

Dintre cei deja stabiliți, Tomac i-a menționat pe consilierul prezidențial Sorin Costreie la Educaţie, ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, la Apărare, Luca Niculescu la Externe și sociologul Vladimir Ionaş la Ministerul Dezvoltării.

La Ministerul Agriculturii, Tomac a anunțat desemnarea profesorului universitar Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

„La Ministerul Sănătății avem mai multe opțiuni, urmează ca în cursul săptămânii să stabilesc. Nici la Ministerul de Finanțe nu am stabilit”, a precizat el.

Lista Cabinetului Tomac, spusă chiar de premierul desemnat:

Consilierul prezidențial Sorin Costreie – propunere Ministerul Educaţiei și vicepremier

Ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu – propunere Ministerul Apărării

Luca Niculescu -propunere la Ministerul Afacerilor Externe

Sociologul Vladimir Ionaş – propunere Ministerul Dezvoltării

Rectorul ASE, Nicolae Istudor – propunere Ministerul Agriculturii

Secretar general adjunct în Ministerul Mediului, Teodor Dulceață – propunere la Ministerul Mediului

De asemenea, conform surselor HotNews, Eugen Tomac urmează să propună și următorii miniștri:

Radu Burnete – propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice.

Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice. Alexandru Soare Filatov – Ministerul Justiției . Acum, el este consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale

. Acum, el este consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale Ionut Mașala – Ministerul Transporturilor . Acum, el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

. Acum, el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Corina Popescu – Ministerul Energiei

Adrian Papahagi – Ministerul Culturii

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-a adresat, luni seară, premierului desemnat Eugen Tomac, afirmând că are „niște semne de întrebare destul de mari” legate de lista miniștrilor propuși de acesta, pe care o cataloghează „cusută cu ață alb-fosforescentă”.

„Vă scriu aceste rânduri în urma întâlnirii de astăzi ca dovadă de respect, așa că voi fi direct. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut astăzi. Am niște semne de întrebare destul de mari, pentru că lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă”, și-a început Ciprian Ciucu mesajul către Tomac. , publicat pe pagina lui de Facebook.