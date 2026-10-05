Euro a căzut luni dimineață la minimul ultimelor 17 luni din cauza Franței / „Nu vă puneți în fața trenului”, avertizează experții

Euro a înregistrat luni o cădere bruscă, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele 17 luni, pe fondul îngrijorărilor fiscale din Franța, apărute în urma unei prăbușiri severe a pieței obligațiunilor, care au alimentat temerile de contagiune în regiune, transmite Reuters.

Euro a atins un minim 1,1161 dolari în timpul sesiunii de pe piețele asiatice, cel mai slab nivel din mai 2025, după patru săptămâni consecutive de scăderi, afectat de nivelul datoriei Franței și de îngrijorările legate de impasul politic dinaintea alegerilor de anul viitor.

Moneda unică a înregistrat o scădere de 0,68%, ajungând la 1,1176 dolari, s-a depreciat cu 0,5% față de francul elvețian și a scăzut cu 0,39% față de lira sterlină.

„Nu este foarte clar ce ar putea remedia situația”

„Nu vă puneți în fața trenului”, a spus Chris Weston, director de cercetare la Pepperstone, avertizându-i astfel pe cei care vor să parieze pe o revenire rapidă a monedei europene.

El a afirmat că această evoluție reprezintă o continuare a problemelor fiscale recente, cu „posibilitatea să se strecoare un val de contagiune”.

Brent Donnelly, președintele departamentului de tranzacționare valutară al firmei de analiză Spectra Markets, a declarat că speculațiile legate de politica franceză, despre care mulți se așteptau să se intensifice în această iarnă pe măsură ce se apropie alegerile din aprilie 2027, sunt deja o realitate.

„Nu este foarte clar ce ar putea remedia situația, întrucât orice promisiuni bugetare făcute acum de guvernul francez nu sunt foarte credibile, având în vedere schimbarea de putere care va avea loc în curând”, a spus el.

„Celelalte țări din zona euro nu vor rămâne indiferente”

Agitația de pe piața obligațiunilor și slăbiciunea monedei euro au stârnit îngrijorări că problemele Franței s-ar putea răspândi în întreaga zonă euro, similar cu criza datoriilor de acum mai bine de un deceniu, și ar putea forța Banca Centrală Europeană să intervină pentru a susține datoria franceză.

Unii analiști au afirmat însă că este încă prea devreme pentru a evalua dacă există un risc crescut de contagiune.

Ninghui Liu, directorul departamentului de strategie de investiții și cercetare pentru regiunea APAC la State Street Investment Management, a declarat că situația fiscală a Franței devine din ce în ce mai instabilă, dar a subliniat că piața a început să reacționeze abia de săptămâna trecută.

„Deocamdată, cred că este mai degrabă o problemă specifică țării decât o criză a zonei euro”, a adăugat el.

În cazul în care tensiunile s-ar adânci, celelalte țări din zona euro nu vor rămâne indiferente, a spus Liu. „Germania va interveni cu siguranță, deoarece ei sunt cei care vor să se asigure că UE poate rezista în continuare”, a afirmat expertul.

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