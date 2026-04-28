Europa a făcut o greșeală la începutul războiului din Ucraina, susține președintele eston

Președintele eston Alar Karis fotografiat alături de Volodimir Zelenski în timpul unei vizite la Kiev, FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Președintele eston Alar Karis a declarat că, imediat după începerea războiului din Ucraina, Europa a ratat o oportunitate care nu se mai întrevede în prezent, relatează ERR.

Karis a declarat într-un interviu acordat radiodifuzorului public finlandez Yle că relațiile cu Rusia vor rămâne dificile pentru o perioadă îndelungată, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia.

„Cel mai important lucru este că Rusia trebuie să se schimbe”, a subliniat președintele eston. El a invocat exemple din istoria modernă pentru a ilustra faptul că schimbarea este posibilă.

„Germania nazistă a fost un stat agresor. După Al Doilea Război Mondial, odată ce conducerea țării a fost pedepsită, Germania s-a schimbat. În mai puțin de zece ani a aderat la NATO și apoi la Uniunea Europeană”, a amintit liderul de la Tallinn.

Rusia poartă un război pe scară largă împotriva Ucrainei din februarie 2022. În opinia lui Karis, Europa a făcut o greșeală în primăvara acelui an, lăsând să-i scape cea mai bună șansă de a începe negocieri de pace.

„Când forțele ruse au fost împinse înapoi din zona Kievului spre granițele Rusiei, Europa a avut ocazia să aducă agresorul la masa negocierilor. În acest moment, nimeni nu mai e interesat de aceasta”, a spus Karis cu regret.

Președintele Estoniei afirmă că UE are nevoie de un plan pentru Rusia

Alar Karis a afirmat de asemenea că Europa are nevoie de un plan pentru a gestiona relația cu Rusia, atât pentru negocierile de pace, cât și pentru perioada postbelică. Liderul eston a subliniat că elaborarea unui astfel de plan trebuie să înceapă chiar acum.

„Uniunea Europeană a investit masiv în Ucraina. Nu trebuie să apară o situație în care, la momentul potrivit, Statele Unite, Rusia și poate o a treia țară să stea la masa negocierilor, dar Europa să nu fie prezentă”, a spus acesta.

„Trebuie să avem idei și planuri privind modul în care să gestionăm relația cu Rusia. Trebuie să începem să le conturăm chiar acum, pentru că procesele din Uniunea Europeană durează mult”, a subliniat președintele Estoniei.

Yle a remarcat că președintele eston a fost criticat în plan intern în ultimele luni pentru comentariile pe care le-a făcut pentru presa străină. În Estonia, declarațiile sale au fost interpretate ca o cerință pentru ca țările europene să negocieze cu Rusia și pentru ca Ucraina să cedeze teritorii în numele păcii.

Karis a respins afirmațiile potrivit cărora ar fi cerut Ucrainei să facă concesii teritoriale.

„Aceasta este o decizie care aparține Ucrainei. Nu putem să le dictăm ce trebuie să facă”, a spus Alar Karis în noul interviu.

Cheltuielile militare sunt un imperativ, afirmă Alar Karis

Pe lângă sprijinul acordat Ucrainei, Estonia a investit masiv în apărarea națională în ultimii ani. Anul acesta peste 5% din Produsul Intern Brut (PIB) al țării baltice va fi alocat bugetului de apărare.

Karis a declarat că înțelege îngrijorările populației într-un moment în care alte cheltuieli au trebuit reduse, iar inflația pune presiune asupra prețurilor.

„Cultura este importantă, iar populația îmbătrânește, ceea ce necesită cheltuieli sociale. Dar, în acest moment, nu există altă opțiune. Pur și simplu trebuie să trecem peste aceste vremuri dificile”, a spus el.

Acesta a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora Estonia își crește cheltuielile de apărare doar pentru a-și atrage bunăvoința administrației președintelui Donald Trump.

„Am făcut toate acestea pe baza propriilor noastre nevoi și a planurilor de apărare ale NATO”, a subliniat Alar Karis.