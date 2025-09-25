Europa este într-o „cursă a înarmării cu drone”, avertizează Germania. Exercițiu cu scenariul „unui conflict în escaladare în regiunea baltică”

Ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrint, a avertizat joi că Europa se află într-o „cursă a înarmării cu drone” și a tras un semnal de alarmă cu privire la o Rusie ostilă, relatează AFP.

În timp ce vorbea în parlament, forțele armate germane au lansat un exercițiu de trei zile, intitulat „Red Storm Bravo”, în orașul-port din nordul țării Hamburg, menit să simuleze mișcările trupelor NATO în caz de conflict într-o țară baltică.

Germania, un susținător puternic al Ucrainei în fața Rusiei, s-a confruntat în ultimele luni cu o creștere a numărului de zboruri cu drone neidentificate deasupra bazelor militare și a infrastructurii critice.

Invocând amenințări hibride și „agresiune” din partea Rusiei, ministrul german al afacerilor interne a spus că țara își consolidează „capacitățile operaționale prin dezvoltarea de sisteme de apărare cu drone”.

„Suntem angajați într-o cursă a înarmării între amenințarea reprezentată de drone și mijloacele de contracarare a acestora”, a declarat Dobrindt, invocând incidentele recente din România, Polonia, Danemarca și Norvegia.

El a spus că Germania va stimula investițiile și își va modifica regulile de siguranță a aviației pentru a putea să „detecteze, apere și intercepteze” mai bine.

Berlinul acuză Rusia de desfășurarea de operațiuni de sabotaj, spionaj, supraveghere și destabilizare. Totuși, până în prezent, autoritățile germane au fost reticente în a doborî dronele de teama că fragmentele lor ar putea provoca victime.

Războiul cu drone a reprezentat un aspect central al conflictului din Ucraina, iar țările NATO care se învecinează cu Rusia speră să construiască un „zid de apărare împotriva dronelor” — o rețea de soluții tehnologice și militare pentru a contracara aceste amenințări aeriene.

Cancelarul german Friedrich Merz, care a preluat funcția în luna mai, a anunțat planuri ambițioase de consolidare a forțelor armate, invocând amenințarea reprezentată de Rusia.

Sute de trupe la exercițiul din Hamburg

Exercițiul militar din Hamburg implică aproximativ 500 de soldați, precum și poliție, pompieri și alte servicii de urgență, și include un convoi de vehicule blindate care traversează orașul.

„În scenariul fictiv al exercițiului Red Storm Bravo, avem premisa unui conflict în escaladare în regiunea baltică”, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei germane, sau Bundeswehr. „Pentru a obține o descurajare eficientă, trupe și personal vor fi desfășurate prin Hamburg”, a adăugat ea.

Departe de ochii publicului, un exercițiu va simula un „incident cu victime în masă” într-o zonă portuară, a relatat presa locală.

Proteste organizate de grupuri de stânga, sub sloganul „Fără jocuri de război în Hamburg”, sunt așteptate vineri în fața primăriei din oraș și sâmbătă în apropierea gării centrale.