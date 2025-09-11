Europa se înghesuie să cumpere o armă-cheie ucraineană, după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Țările NATO caută acum o soluție”

Interceptoarele de drone cu aripi fixe Besomar 3210, fabricate în Ucraina, sunt predate Forțelor Armate de către Fundația Caritabilă Kozytskyi, într-o locație secretă din regiunea Liov, din vestul Ucrainei, pe 21 februarie 2025. FOTO: Mykola Tys / AP / Profimedia

Țările europene se înghesuie să achiziționeze sisteme ucrainene anti-drone după încălcarea fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele kamikaze rusești în noaptea de marți spre miercuri, au declarat oficiali și producători de armament pentru The Kyiv Independent.

„Discutam deja cu partea ucraineană despre investiții în dronele de interceptare, dar acum suntem și mai interesați de ele”, a declarat un diplomat militar european pentru publicația ucraineană, sub rezerva anonimatului.

La câteva ore după incursiunea dronelor celor 19 drone rusești pe teritoriul statului membru NATO, firma ucraineană de consultanță în domeniul apărării Triada Trade Partners a înregistrat o creștere a cererilor din Europa atât pentru dronele de interceptare, cât și pentru sisteme de război electronic (EW), a declarat Bohdan Popov, șeful departamentului de analiză al companiei.

El a spus că cererile au venit nu numai din Polonia, ci și din Germania, Danemarca și statele baltice.

„Rusia a demonstrat că nu se teme să atace direct țările NATO. Așadar, țările NATO caută acum o soluție”, a precizat Popov.

„Cea mai mare cerere este pentru noile drone de interceptare pe care Ucraina le-a produs în urmă cu aproximativ trei luni și care au fost prezentate pentru prima dată de președintele Volodimir Zelenski”, a adăugat el.

Polonezii au folosit rachete de 400.000 de dolari bucata pentru a doborî drone rusești ieftine

Țările europene par a fi în mare parte nepregătite pentru războiul modern cu drone, așa că se grăbesc să caute soluții în Ucraina, care are experiență în acest domeniu, notează publicația de la Kiev.

Națiunile occidentale nu dispun de tehnologie ieftină pentru a doborî drone, având stocuri de arme destinate utilizării cu precizie limitată împotriva țintelor scumpe, cum ar fi rachetele de croazieră și balistice.

În timpul incursiunii dronelor rusești din Polonia, care a determinat prima intervenție armată a NATO în fața Moscovei de la începutul invaziei din Ucraina, a fost desfășurată o forță formată din avioane „F-16 poloneze, F-35 olandeze, AWACS italiene (aeronave de supraveghere, n.r.), transportoare multirol NATO și (sisteme) Patriot germane”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Rachetele Sidewinder, care costă aproximativ 400.000 de dolari bucata, au fost utilizate pentru a doborî dronele rusești ieftine care au intrat în Polonia – primele informații arată că sunt modelul Gerberas, adică drone de „momeală”, fabricate din placaj și spumă, care costă doar aproximativ 10.000 de dolari.

Flota actuală de drone-interceptoare ale Ucrainei este formată din quadcopter-uri super-performante, care ating viteze și înălțimi mult superioare celor ale dronelor de tipul „first person view” (FPV) cunoscute de mult timp și care, potrivit producătorilor, costă în jur de 5.000 de dolari bucata.

Ukrainian FPV interceptors are now actively hunting down larger Russian drones, seen here destroying a pair of Forpost-R medium-altitude long-endurance (MALE) UAVs.



Ukrainian interceptors continue to severely degrade Russian UAV coverage. pic.twitter.com/uwDVHuQ7Mh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 28, 2025

Fiecare este echipată cu o încărcătură explozivă, care detonează în apropierea țintei pentru a o doborî din cer.

Ce suspiciune au producătorii ucraineni

Dar, pe lângă creșterea interesului din partea firmelor și armatelor străine, există și o oarecare suspiciune în rândul producătorilor ucraineni.

„Primim solicitări din toată lumea”, a declarat pentru publicația de la Kiev fondatorul Wild Hornets, un fond caritabil care produce și drona-interceptor Sting.

„Dar știm că este vorba, cel mai probabil, de spionaj industrial ascuns, cu scopul de a obține o soluție gata pregătită”, a arătat el.

Ucraina poate, în teorie, să exporte drone, dar numai cu permisiunea Oficiului guvernamental de control al exporturilor, care păstrează secretul asupra standardelor pe baza cărora permite ucrainienilor să trimită arme în străinătate.

Dacă cererea internațională pentru dronele-interceptoare crește pe măsură ce amenințarea Rusiei la adresa NATO se intensifică, Kievul ar putea permite producătorilor ucraineni de echipamente de apărare să exporte mai multe produse, în special către țările vecine, a spus Popov.

„Nimeni nu știe astăzi ce se va întâmpla mâine sau în următoarele săptămâni și luni. Ucraina este cea mai bună soluție la toate aceste întrebări despre cum să luptăm împotriva Rusiei și să ne apărăm împotriva atacurilor aeriene rusești”, a precizat Popov.