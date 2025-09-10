„Europa se poate apăra, dar trebuie să facem mai mult”: Șefa diplomației UE, după incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat, miercuri, că reacția la încălcarea spațiului aerian al Poloniei a demonstrat că Europa se poate apăra, dar că este nevoie de măsuri suplimentare, potrivit Reuters.

Polonia a declarat că a mobilizat miercuri propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian.

„Dronele au fost doborâte, ceea ce înseamnă că suntem capabili să ne apărăm, dar este clar că trebuie să facem mai mult”, a declarat Kallas jurnaliștilor.

„Ceea ce s-a întâmplat în Polonia schimbă regulile jocului. Trebuie să avem un răspuns foarte puternic”, a adăugat ea. „Rusia escaladează deliberat. Trebuie să fim foarte fermi.”

Kallas a subliniat și necesitatea adoptării de noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Varșovia a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO

Premierul Donald Tusk a anunțat, miercuri, că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând o consultare formală în cadrul alianței, o măsură convenită între el și președintele Karol Nawrocki.

Tusk a afirmat, în același timp că, deși apreciază toate manifestările de solidaritate, „cuvintele nu sunt suficiente” și Polonia va solicita un sprijin „mult mai mare” din partea aliaților NATO.

Articolul 4 al Tratatului prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Articolul 4 a fost invocat doar de șapte ori de la înființarea NATO în 1949, ultima dată în 2022, imediat după debutul invaziei Rusiei în Ucraina.