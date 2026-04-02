Europa vrea să „negocieze” cu NASA participarea sa la viitoarele misiuni lunare Artemis

Agenţia Spaţială Europeană (ESA) „va negocia” participarea sa la viitoarele misiuni lunare Artemis, după ce NASA a revizuit în profunzime arhitectura acestui program, a declarat directorul general al instituţiei europene, Josef Aschbacher, într-un interviu acordat agenției AFP, miercuri, din Florida.

NASA a anunţat în urmă cu o săptămână că va suspenda proiectul ce viza construirea unei staţii spaţiale pe orbita Lunii, denumită Gateway, pentru a se concentra pe construirea unei baze pe suprafaţa selenară, scrie Agerpres.

Pentru sectorul spaţial din Europa, această modificare ridică o serie de întrebări despre ceea ce se va întâmpla cu acordurile încheiate de ESA cu NASA în cadrul proiectului Gateway, care prevedeau trimiterea a trei astronauţi europeni în spaţiu în viitoarele misiuni Artemis.

Un astronaut german trebuia să fie primul european care urma să zboare în spaţiu în baza acestor acorduri. El ar fi putut fi urmat de un francez – care ar fi putut fi Thomas Pesquet – şi de un italian.

„Aveam un acord cu NASA pentru trei locuri în zborurile spre Gateway. Proiectul Gateway este suspendat, aşadar va trebui să mă aşez la masă cu administratorul Jared Isaacman şi cu NASA, pentru a negocia în ce fel aceste locuri care au fost atribuite pentru Gateway vor putea fi utilizate pentru misiunile pe suprafaţa (lunară)”, a declarat Josef Aschbacher, care s-a deplasat la Centrul Spaţial Kennedy pentru a asista la lansarea celor patru astronauţi – trei americani şi un canadian – ai misiunii Artemis 2, care vor încerca să realizeze un survol în jurul Lunii în următoarele nouă zile înainte să revină pe Terra.

„Câte locuri în zborurile spre scoarţa lunară, în ce condiţii, ce contrapartidă trebuie să ofere Europa în această negociere şi în această discuţie?”, a enumerat el chestiunile care ar urma să fie negociate.

„Este o discuţie care trebuie să aibă loc încă de pe acum”, a insistat el. „Trebuie să intrăm cu adevărat în detalii pentru a rezolva toate aceste lucruri”.

„Obiectivul este să avem europeni care să păşească pe Lună”, a mai spus directorul ESA.

„Este clar că, la început, trebuie să colaborăm cu Statele Unite pentru a face acest lucru posibil. Dar, bineînţeles, visul sau obiectivul nostru este ca, pe termen lung, Europa să dezvolte propriile tehnologii şi competenţe pentru a fi mai autonomă în domeniul zborurilor spaţiale cu echipaj uman”, a dezvăluit Josef Aschbacher.

Europa urma să furnizeze unele dintre componentele staţiei Gateway, care sunt deja construite sau se află în curs de dezvoltare – la fel ca şi agenţia spaţială japoneză (JAXA), un alt partener al NASA, iar un astronaut japonez urma să călătorească în spaţiu în cadrul misiunilor Artemis înaintea primului astronaut european.