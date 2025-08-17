Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval / Ce nume sunt vehiculate

Modul în care Donald Trump l-a primit vineri pe Vladimir Putin în Alaska îi face pe liderii europeni să se teamă că Volodimir Zelenski nu va beneficia de același tratament prietenos luni, când se va duce la Washington. Și iau măsuri pentru a spori șansele Kievului, scrie Politico.com.

Așa că se lucrează la un plan de a-l trimite alături de președintele ucrainean pe unul dintre interlocutorii preferați ai lui Trump, președintele finlandez Alexander Stubb, au dezvăluit pentru publicație doi diplomați europeni și o altă sursă familiarizată cu această chestiune.

Ideea este că Stubb ar putea ajuta la prevenirea oricăror conflicte între Trump și Zelenski și îl poate convinge președintele SUA să includă Europa în orice discuții viitoare.

Europenii nu vor să se repete ce s-a întâmplat în februarie

Europa și Ucraina consideră întâlnirea de luni ca fiind esențial pentru a se asigura că Trump nu va accepta cererile lui Putin pe care le consideră inacceptabile, cum ar fi cedarea de teritoriu ucrainean către Rusia.

Aliații europeni ai Ucrainei sunt, de asemenea, dornici să evite ca Zelenski să pice într-o nouă ambuscadă care ar putea distruge relațiile în acest moment delicat. Întâlnirea dezastru la Casa Albă din februarie între Trump, JD Vance și Zelenski a dat înapoi relația SUA-Ucraina cu luni de zile. JD Vance va participa din nou la întâlnirea din Biroul Oval între Trump şi Zelenski.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a cultivat o relație strânsă cu Trump, ar putea, de asemenea, să facă drumul la Washington, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile.

Liderii europeni vor să-l pregătească pe Zelenski

„Este clar că rezultatul summitului din Alaska a stârnit îngrijorări în Europa, întrucât Trump pare să fi acceptat o mare parte din argumentele lui Putin”, a declarat Camille Grand, fost înalt oficial NATO care a fost în contact cu înalți oficiali europeni implicați.

Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că întâlnirea pe care Zelenski o va avea luni la Casa Albă nu va fi pentru preşedintele ucrainean la fel de dificilă cum a fost cea din februarie, când cei doi s-au certat în văzul lumii în Biroul Oval.

Pentru ca o asemenea situaţie să nu se repete, Merz a spus că el şi alţi lideri europeni vor avea duminică o discuţie cu Zelenski pentru a-l ajuta să se pregătească pentru întâlnirea cu Trump. „Vom oferi câteva sfaturi bune”, a dat asigurări cancelarul german.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.”