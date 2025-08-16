JD Vance va participa din nou la întâlnirea din Biroul Oval între Trump şi Zelenski

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.

Ultima dată când Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, în februarie, Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoştinţă, întrebându-l: „Aţi spus măcar o dată mulţumesc?”.

Cu toate acestea, în luna mai, Vance s-a întâlnit cu Zelenski şi cu secretarul de stat Marco Rubio în Italia, amintește News.ro. Deşi reporterii nu au fost invitaţi la întâlnire, după aceea, Vance a postat o fotografie în care el şi Zelenski zâmbeau.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.”

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru”, a adăugat el.