Europenii abia așteaptă ca Viktor Orban să piardă alegerile: „Asta a fost picătura care a umplut paharul”

Puțini lideri ai UE îi vor simți lipsa premierului ungar Viktor Orban dacă acesta va pierde alegerile din 12 aprilie, după ce a blocat politici cheie, inclusiv ajutorul vital acordat Ucrainei. Totuși, aceștia nu se așteaptă ca rivalul său – în cazul în care va fi ales – să schimbe complet abordarea Budapestei față de Europa, notează Reuters.

Majoritatea sondajelor de opinie sugerează că partidul naționalist Fidesz al lui Orban, aflat la putere din 2010, ar putea pierde în fața partidului de centru-dreapta Tisza al lui Peter Magyar.

„Asta a fost picătura care a umplut paharul”

Orban, care menține relații prietenoase cu președintele rus Vladimir Putin și este, de asemenea, un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, și-a înfuriat adesea partenerii din UE, cel mai recent prin blocarea unui împrumut vital de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Ostilitatea față de premierul ungar a crescut cu atât mai mult cu cât acesta fusese de acord inițial cu împrumutul, dar s-a răzgândit și s-a folosit de dreptul de veto, punând sub semnul întrebării credibilitatea Consiliului European, cel mai înalt organism decizional al UE.

„Asta a fost picătura care a umplut paharul”, a declarat un diplomat al UE. „Din partea noastră, speranța de a-l convinge pe Orban să-și revină s-a dus.”

Dacă Orban pierde puterea, diplomați din mai multe guverne ale UE spun că speră că se va termina cu blocajele Ungariei privind politicile, de la împrumutul pentru Ucraina până la sancțiunile împotriva Rusiei și a coloniștilor israelieni violenți.

Dacă Orban câștigă și continuă să-și exercite dreptul de veto, unii oficiali se așteaptă la o presiune pentru a marginaliza Ungaria.

„Se pare că «mai mult din același lucru» nu mai este o opțiune pentru majoritatea țărilor UE”, a declarat fostul prim-ministru leton Krisjanis Karins, care a petrecut ani de zile la masa negocierilor cu Orban la summiturile UE.

„Dacă Orban rămâne, va trebui să schimbăm modul în care lucrăm”, a adăugat un înalt oficial european.

„Toată lumea speră ca Orban să piardă”

Agenția de presă internațională a discutat cu peste o duzină de oficiali actuali și foști, familiarizați cu relația Europei cu Ungaria, despre implicațiile pentru UE ale alegerilor de luna viitoare. Vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta despre politica internă a unui stat membru, mulți au fost direcți în ceea ce privește frustrarea lor față de Orban.

„Cred că toată lumea speră ca Orban să piardă”, a spus un al doilea diplomat al UE.

Oficialii europeni sunt de mult timp îngrijorați de ceea ce consideră a fi o erodare a normelor democratice în Ungaria, pe măsură ce Orban și-a consolidat puterea executivă, a restricționat libertățile mass-media și activitățile ONG-urilor și a derulat campanii care discreditau UE și politicile europene.

Orban neagă acuzațiile de erodare a democrației, prezentându-se drept un apărător al valorilor creștine tradiționale ale Europei împotriva unei elite liberale deconectate de realitate.

Însă legăturile strânse ale guvernului Orban cu Kremlinul, chiar și după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, au dus la o ruptură și mai profundă între Budapesta și multe capitale occidentale.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că veto-ul lui Orban asupra împrumutului pentru Ucraina a fost un act de „neloialitate gravă” care a afectat reputația și capacitatea de acțiune a UE.

UE nu-și face mari iluzii în ce-l privește pe Magyar

Deși mulți la Bruxelles speră la o nouă eră în relațiile cu Budapesta în cazul unei victorii a partidului Tisza, există și prudență.

Vera Jourova, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat pentru Reuters că o victorie a opoziției ar „reînnoi șansa de unitate în chestiuni de securitate de bază” în UE cu 27 de state membre.

Însă Magyar – care este amintit la Bruxelles ca un negociator abil din perioada în care a fost diplomat maghiar – ar rămâne totuși printre cele mai sceptice voci în ceea ce privește migrația și posibilitatea aderării Ucrainei la UE, spun oficialii.

„Nu-mi fac prea multe iluzii cu privire la viziunea asupra lumii a lui Magyar. Ar trebui să fim atenți să nu ne așteptăm la prea multe. Diferența va fi mai mult în tonul vocii decât în substanță.”, a spus un al treilea diplomat al UE.

Un al patrulea diplomat al UE a adăugat: „Magyar provine din aceeași familie politică (ca Orban), nimeni nu se așteaptă la o revoluție.”

Poziția Ungariei nu se va schimba în ce privește migrația

Magyar a declarat că dorește să ancoreze ferm Ungaria în UE și NATO și este deosebit de interesat să deblocheze cea mai mare parte din cele aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE alocate Ungariei, pe care Bruxelles le-a înghețat din cauza refuzului lui Orban de a respecta standardele statului de drept.

Richard Demeny, analist la think tank-ul Political Capital din Budapesta, a declarat: „Nu mă aștept la o schimbare de 180 de grade (din partea unui guvern condus de Magyar) în ceea ce privește relațiile cu UE, dar ne putem aștepta la o relație mai constructivă cu Bruxelles-ul.”

Un consilier al lui Magyar, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că este adevărat că un astfel de guvern nu s-ar deosebi foarte mult de administrația lui Orban în ceea ce privește migrația și extinderea UE.

„Dar diferența”, a adăugat consilierul, „este că Orban a folosit acest lucru pentru a șantaja (UE) și a reprezenta interesele Rusiei. Noi vom reprezenta interesele Ungariei.”