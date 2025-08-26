Eurostat a măsurat care sunt cele mai aglomerate porturi europene. Locul pe care-l ocupă Constanța în acest clasament

Europa, cu o linie de coastă vastă și având o bogată istorie maritimă, găzduiește unele dintre cele mai aglomerate porturi din lume, care joacă un rol esențial în comerțul global. Eurostat a publicat datele privind traficul portuar, stabilind care sunt cele mai aglomerate porturi.

UE reprezintă aproximativ 14% din comerțul mondial cu mărfuri, SUA fiind cea mai mare destinație pentru exporturile de mărfuri ale UE în 2023.

România (prin portul Constanța) este pe poziția a opta în clasamentul Eurostat

În 2023, greutatea totală a mărfurilor transportate către/dinspre principalele porturi din UE prin transport maritim pe distanțe scurte a fost de 1,6 miliarde de tone; aceasta a reprezentat o scădere de 5,4% față de 2022.

Iată primele trei cele mai aglomerate porturi din Europa, clasate în funcție de tonajul de marfă. România (prin portul Constanța)

Portul Rotterdam, Olanda

Rotterdam din Țările de Jos a fost de departe cel mai aglomerat port al UE în ceea ce privește mărfurile transportate (159 de milioane de tone; 9,9% din totalul UE). Locația sa strategică și infrastructura extinsă îl fac un centru critic pentru comerțul global. Cu o adâncime de pescaj de 24 de metri (78,74 picioare), portul poate găzdui cele mai mari nave, ceea ce îl face o poartă importantă pentru mărfurile care intră și ies din Europa.

Portul este un centru vital pentru transportul de produse energetice, cum ar fi țițeiul și gazele naturale, și este cel mai mare port petrolier din Europa. În plus, acesta gestionează mărfuri vrac uscate, inclusiv cărbune, minereu, fier vechi și transporturi auto.

Portul utilizează tehnologii avansate de automatizare, cum ar fi macarale robotizate și vehicule ghidate automat (AGV-uri), pentru a spori eficiența manipulării containerelor, a mărfurilor vrac și a mărfurilor lichide în vrac.

Portul Anvers, Belgia

Portul Anvers este al doilea port ca mărime din Europa, cu un volum anual de marfă de aproximativ 119 milioane de tone, scrie Eurostat. Locația sa strategică în interiorul țării și conectivitatea multimodală, cu legături rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare, asigură transportul fără probleme al mărfurilor, consolidându-i rolul de punct de tranzit cheie în Europa.

În urma fuziunii cu Zeebrugge, Portul Anvers-Bruges se mândrește cu dane în ape adânci, facilități extinse de docuri uscate și o rețea de conducte pentru industria chimică și petrochimică. Este un centru cheie pentru mărfurile containerizate, precum și pentru mărfurile vrac, în special oțel, produse forestiere și fructe, potrivit publicației TrailerBridge.

Portul Gdansk, Polonia

A detronat Hamburgul, urcând pe poziția a treia. Portul Gdańsk, cel mai mare port maritim al Poloniei, continuă să înregistreze rezultate impresionante. Pentru 2024 se așteaptă o creștere financiară de 24%.

Portul Gdańsk a gestionat un total de 3.559 de nave maritime comerciale și 61 milioane de tone de mărfuri în 2023. De asemenea, a fost obținut un profit net record de aproximativ 264 de milioane de zloți (63 de milioane de euro).

Conform cifrelor, anul 2024 a fost caracterizat de noi recorduri, în special în domeniul combustibililor lichizi (o creștere de peste 1,8 milioane de tone sau aproape 5%) și al mărfurilor generale (o creștere de aproximativ 2%). Manipularea containerelor a înregistrat o creștere de aproape 10%, în timp ce manipularea minereului a crescut cu 28.000 de tone (11%). Mărfurile ro-ro au crescut, de asemenea, cu 3,6%. În plus, numărul de pasageri manipulați (nave de croazieră și feriboturi) a crescut cu 4,5% anul trecut. Debitul total de marfă al portului Gdańsk s-a ridicat la 77,4 milioane de tone în 2024.