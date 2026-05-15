Eurovision 2026. Cine este personajul enigmatic care a apărut alături de Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena

Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, Alexandra Căpitănescu, s-a calificat joi seară în marea finală a competiției, după prestația susținută pe scena Wiener Stadthalle din Viena.

Alături de artistă au urcat pe scenă și colegii săi de trupă, Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă, dar și o tânără îmbrăcată complet în alb, cu privirea acoperită de o pelerină.

Personajul este interpretat de Daria Cristea, dansatoare și studentă în anul III la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, potrivit ProTv.

În conceptul artistic al show-ului, Daria joacă rolul „sinelui-fantomă”, o extensie simbolică a Alexandrei Căpitănescu și a emoțiilor transmise prin piesă, notează aceiași sursă. Conceptul artistic sugerează o confruntare interioară, „sinele-fantomă” fiind simbolul fricilor, nesiguranțelor și vulnerabilității emoționale pe care Alexandra Căpitănescu le transmite prin piesa „Choke Me”.

Joi seară, reprezentanta țării noastre a avut o apariție electrizantă în uralele publicului, obținând calificarea în marea finală alături de alte 9 țări din cele 15 concurente.

În marea finală de sâmbătă, 16 mai, vor concura în total 25 de țări. Printre ele se numără cele 10 țări calificate marți în prima semifinală, cele 10 calificate joi, plus cele 5 state mari calificate direct, principalii susţinători financiari ai Eurovision – Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia –alături de ţara gazdă, Austria.

Controverse privind melodia „Choke me”

Alexandra Căpitănescu spunea, la scurt timp după ce a câștigat Selecția Națională, că melodia „Choke me” este o metaforă a sentimentului de a fi copleșit de emoții puternice și de propriile așteptări.

Melodia reflectă o luptă profund personală cu temerile interioare și presiunea – senzația de a fi „sufocată” de îndoială, autocritică sau de dorința de creștere și transformare, conform descrierii sale de pe Spotify.

„Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus artista pentru eurovisionromania.ro, înainte de un val de critici.

Însă piesa cu care România participă la Eurovision 2026 a stârnit controverse, activiști și experți internaționali susținând că „romantizează strangularea sexuală”, o practică periculoasă care poate provoca leziuni cerebrale și chiar moarte, potrivit publicației britanice The Guardian.

În piesa de trei minute, expresia „choke me” („strangulează-mă”) este repetată de aproximativ 30 de ori, scrie publicația britanică.

Versurile includ și fraze precum: „It’s hard to breathe in” („E greu să respir”), „I want you to choke me” („Vreau să mă strangulezi”) și „make my lungs explode” („fă-mi plămânii să explodeze”).

Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back”, a declarat că mesajul sexualizat repetat din piesă „arată o lipsă alarmantă de preocupare pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor femei”.

„Piesa, dar și alegerea ei de către România pentru Eurovision și promovarea ei de către organizatori reprezintă o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase. Este ca și cum s-ar juca iresponsabil cu viețile tinerelor femei. Dovezile medicale care apar în prezent arată că strangularea sexuală frecventă poate provoca leziuni cerebrale la femeile tinere”, a spus ea.