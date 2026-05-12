Eurovision 2026. Puternic contestat, Israelul intră în semifinala de azi. Republica Moldova deschide showul de la Viena

Concursul debutează marți seară cu reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care a intrat în competiție cu piesa „Viva, Moldova!”. Tot în prima seară a spectacolului va urca pe scenă și reprezentantul Israelului, prezență puternic contestată din cauza războiului din Gaza, care a urmat după atacul Hamas din octombrie 2023.

Eurovision 2026. Când are loc prima semifinală

Prima semifinală a Eurovision 2026, care are loc la Viena, va fi transmisă marți, 12 mai, de TVR de la ora 22.00, dar și pe canalul oficial de YouTube al concursului.

15 țări vor încerca să cucerească publicul pentru unul din cele 10 locuri rezervate, în această etapă, pentru un loc în marea finală din 16 mai.

Alți 15 concurenți, inclusiv Alexandra Căpitănescu, reprezenta României, vor evolua în a doua semifinală, programată joi, 14 mai, moment în care vor fi desemnați încă zece finaliști.

Satoshi va intra primul în concurs, imediat după ceremonia de deschidere, alături de două dintre favoritele ediției, Finlanda și Grecia.

Deși sunt calificați automat în finală, fiind contributori la organizarea concursului, reprezentanții Germaniei, Sarah Engles cu piesa „Fire”, și Italiei, Sal Da Vinci, câștigătorul de la San Remo, cu piesa „Per Sempre Si”, vor evalua și marți seară.

Celor 20 de țări care se vor califica în finala Eurovision 2026 li se vor alătura pe lângă reprezentanții Germaniei și Italiei și Franța, Marea Britanie și Austria, câștigătoarea trofeului de anul trecut.

Eurovision 2026. Israelul intră în prima semifinală

Satoshi, pe numele său real, Vlad Sabajuc, reprezenta Republica Moldova cu piesa „Viva, Moldova!”, o melodie ce combină ritmuri moderne cu influențe din folclorul autohton, potrivit Moldova1. Potrivit estimărilor, tânărul originar din Cahul are șanse să prindă marea finală din 16 mai.

Premierul moldovean Alexandru Munteanu i-a transmis un mesaj de susținere înainte de a urca pe scena de la Viena. „Îți ținem pumnii, Vlad! Iar tuturor moldovenilor de acasă și din diasporă – hai să fim uniți și să susținem Republica Moldova în această seară”, a îndemnat liderul de la Chișinău.

Tot marți seara, Israelul participă la prima semifinală a concursului Eurovision 2026, care este zguduit în acest an de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istorie ai săi, din cauza prezenței acestei țări, notează și AFP.

Activiștii pro-palestinieni au anunțat că vor protesta marți după-amiază, așezând sicrie în centrul capitalei austriece.

Printre favoriții concursului, se numără și piesa „Michelle” cântată de reprezentantul israelian Noam Bettan, cu versuri în ebraică, franceză și engleză, conform France Presse.

Eurovision 2026. Tensiuni fără precedent

Deși fanii, în mare parte, sunt entuziasmați de începerea concursului, din cauza boicoturilor legate de participarea Israelului, spectacolul muzical care marchează a 70-a ediție riscă să fie umbrit de disputele politice din jurul acestuia.

Eurovision 2026 va avea loc fără participarea Spaniei și Olandei, care sunt, în mod tradițional, al cincilea și al șaselea cel mai mare contribuitor financiar al concursului. Nici Irlanda, deținătoarea recordului comun pentru cele mai multe contribuții câștigătoare, Slovenia și Islanda nu vor participa, notează The Guardian.

Conform sursei citate, este un „moment fără precedent” în istoria de șapte decenii a concursului și ar putea avea consecințe pe termen lung pentru un spectacol aflat sub presiune de a-și justifica costurile într-o perioadă de reduceri ale fondurilor alocate radiodifuzorilor publici.

„Pe termen lung, finanțarea Eurovisionului va deveni din ce în ce mai dificilă, întrucât radiodifuziunea finanțată din fonduri publice este atacată peste tot în Europa”, a declarat Irving Wolther, istoric cultural și observator al concursului de muzică. „În acest context, disputele politice nu ajută, desigur”, a adăugat el.

Deși anul trecut finala Eurovision a fost urmărită de un număr record de persoane față de 2024, ediția din acest an probabil că va avea de suferit după embargoul televiziunilor publice din Spania, Irlanda și Slovenia, care au reconfirmat luni că nu vor difuza ediția aniversară a competiției pe care o boicotează din cauza participării Israelului.

Postul de televiziune spaniol RTVE va difuza propriul său program muzical special, în timp ce telespectatorii din Irlanda se vor bucura de comedia de animație „Mummies”, iar cei din Slovenia de o serie de programe despre Palestina.

Se așteaptă ca audiențele să scadă și în Olanda și Islanda, unde posturile naționale difuzează evenimentul, dar au refuzat să-și trimită propriii reprezentanți la concurs.

Eurovision 2026. Proteste așteptate la Viena

The Guardian mai scrie că trei țări revin în concursul muzical la ediția din 2026, România, Republica Moldova și Bulgaria, „nu vor oferi probabil Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), organizatoarea concursului, un alt moment de glorie televizat cu care să se laude”.

Pe lângă cele două semifinale ale concursului de marți și joi, capitala Austriei va fi martoră și la mitinguri atât în sprijinul, cât și în semn de protest față de participarea Israelului.

Aproximativ 3.000 de persoane sunt așteptate vineri la o manifestație în Resselpark pentru a marca Ziua Nakba palestiniană, în memoria celor peste 700.000 de palestinieni care au fugit sau au fost expulzați din casele lor în timpul războiului din 1948 care a precedat crearea statului Israel.

În ziua marii finale, poliția din Viena a declarat că se așteaptă ca aproximativ 3.000 de persoane să participe la un marș de protest sub motto-ul „Solidaritate cu Palestina”.

De asemenea, a fost anunțată o contra-manifestație intitulată „12 puncte împotriva antisionismului – pentru participarea Israelului la Eurovision”, la care sunt așteptați între 50 și 100 de participanți.

Eurovision 2026. Modalitatea de vot, schimbată

Conform unui sondaj recent realizat pentru ziarul austriac Der Standard, doar 26% dintre cei chestionați au fost de acord cu afirmația că Eurovision „a apropiat mai mult Europa”, în timp ce 52% au spus că găzduirea evenimentului a fost prea costisitoare pentru Austria.

În ultimele două ediții ale concursului, Israelul a obținut rezultate foarte bune la votul publicului, dar promovarea intensă a artiștilor de către guvernul israelian prin canalele de social media a stârnit critici.

Astfel, organizatorii au decis să schimbe regulile pentru ediția din 2026. Numărul maxim de voturi a fost redus de la 20 la 10 per fiecare variantă cu plată, cum ar fi online, SMS sau apel telefonic.

Casele de pariuri plasează piesa Israelului pe locul al cincilea în topul favoritelor, în timp ce balada dramatică finlandeză „Liekinheitin”, interpretată de Linda Lampenius și Pete Parkkonen, este principala favorită la câștigerea troferului Eurovision 2026.

Pe lista scurtă a posibilului câștigător se numără și melodia rapperului grec Akylas, „Ferto”, și piesa „Før Vi Går Hjem” a cântărețului danez Søren Torpegaard Lund.