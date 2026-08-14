Eurovision vrea să schimbe regulile pentru a evita votul politic „persistent” și „îngrijorător”

Organizatorii Concursului Muzical Eurovision propun modificări majore ale regulamentului pentru a descuraja campaniile de vot care urmăresc să influențeze rezultatele. În sistemul actual, telespectatorii pot vota de până la 10 ori pentru interpretul lor favorit, prin telefon, mesaj text sau online, relatează BBC.

Într-o scrisoare adresată televiziunilor participante, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) ar fi sugerat ca votul să se desfășoare exclusiv online și ca publicul să fie obligat să își aleagă primii trei favoriți, în loc să poată vota de mai multe ori pentru același concurent.

EBU a declarat că votul motivat politic a devenit „persistent” și este considerat de mulți drept „profund îngrijorător”. Regulile de vot au fost analizate atent după ce guvernul israelian i-a încurajat pe fani să înregistreze mai multe voturi pentru reprezentanta țării la ediția de anul trecut.

„New Day Will Rise”, Melodia lui Yuval Raphael, s-a clasat pe locul 15 în preferințele juriilor concursului, însă a depășit orice alt participant în votul publicului, obținând 297 de puncte. În final, Raphael s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general.

Controversa care ar putea schimba regulile de vot la Eurovision

Ulterior, mai multe televiziuni participante au cerut explicații cu privire la poziția atât de bună obținută de Israel. Acestea au indicat faptul că pagini oficiale de pe rețelele sociale asociate guvernului israelian, inclusiv contul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, le ceruseră oamenilor să voteze de 20 de ori pentru Raphael, numărul maxim permis.

Ca răspuns, EBU a modificat regulile pentru 2026, reducând numărul maxim de voturi la 10.

Cu toate acestea, organizația a fost nevoită să emită un avertisment oficial către postul israelian Kan TV înaintea ediției de anul acesta a concursului, după ce reprezentanta țării a publicat mesaje video în care îi îndemna pe fani să „voteze de 10 ori pentru Israel”.

Eurovision a declarat că mesajele nu erau în „spiritul concursului” și a cerut eliminarea lor.

Israelul a terminat din nou pe poziția a doua, în spatele Bulgariei și în fața României, care s-a clasat pe poziția a treia grație Alexandrei Căpitănescu.

Organizatorii Eurovision spun că vor să reducă efectele unui „vot în bloc”

Cele mai recente propuneri ale EBU ar elimina posibilitatea de a acorda mai multe voturi aceleiași țări, deși fanii dedicați ar putea în continuare să își creeze conturi suplimentare, folosind metode de plată diferite.

„Credem că aceste modificări vor… contribui la diminuarea efectului unui vot organizat în bloc, fără a compromite corectitudinea sau încrederea”, se arată în scrisoarea care a fost obținută în premieră de ziarul suedez Aftonbladet.

„Putem confirma că am început să analizăm posibilitatea trecerii la votul publicului exclusiv online pentru Concursul Muzical Eurovision, iar mai multe detalii vor fi anunțate în lunile următoare”, a răspuns EBU într-un comunicat remis BBC.