Eutanasierea câinilor sănătoși poate fi interzisă / „Câinii de pe străzi nu sunt o specie aparte, ei provin din curțile noastre”

Un proiect legislativ care interzice eutanasierea câinilor sănătoși din adăposturi a fost depus luni la Parlament de către deputatul PNL Andrei Baciu. Pe scurt, câinii din adăposturi care nu sunt adoptați ar putea scăpa de eutanasiere, potrivit proiectului la care au lucrat peste 150 de organizații.

Luni, deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat că a depus un proiect de lege susținut și de o petiție semnată de 215.000 de persoane:

eutanasierea câinilor sănătoși din adăposturi să fie interzisă și înlocuit cu sterilizarea

recunoașterea animalelor ca fiind ființe vii, nu „bunuri mobile”, așa cum prevede în prezent Codul Civil

posibilitatea ca autoritățile să acționeze fără mandat când vine vorba de cazurile de cruzime împotriva animalelor

îmbunătățirea condițiilor în care sunt crescute animalele de fermă – de exemplu găinile, care în loc să crească în cuști metalice mici, să fie crescute la sol

„Practic, acesta este primul lucru pe care vine să îl rezolve acest proiect legislativ. Să standardizeze un fel de organizare administrativă, astfel încât Consiliile Județene, Consiliile Locale, să înființeze autoritățile necesare pentru gestionarea și pentru protecție animalelor cu un serviciu special dedicat pentru gestionarea câinilor fără stăpâni”, a declarat Andrei Baciu.

El spune că e nevoie de o analiză clară a problemelor și de un recesământ al câinilor fără stăpân din fiecare județ.

„E vorba de tranziția de la metoda barbară folosită în continuare astăzi, eutanasierea câinilor sănătoși, care vedem că nu prea a produs rezultate, la o soluție modernă, eficientă, care și-a demonstrat eficacitatea în toate statele europene. Vorbim aici, sigur, de sterilizarea și microciparea tuturor animalelor și a câinilor fără stăpâni”, a adăugat deputatul liberal.

În plus, proiectul prevede și ca autoritățile, în speță poliția locală, să poată interveni în cazurile în care sesizează că viața unui animal este pusă în pericol, în cazurile de cruzime sau cele violență gravă împotriva animalelor, fără să fie nevoie de mandat, ceea ce, potrivit legislației actuale, este imposibil.

Proiectul introduce sterilizarea în masă a câinilor

Hilde Tudora, directoarea Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, a declarat că eutanasierea va fi înlocuită cu sterilizarea în masă a câinilor sănătoși.

„Într-o societate civilizată, câinii nu au ce să caute pe stradă. Oamenii nu trebuie mușcați de câini, oamenilor nu trebuie să le fie frică să meargă pe străzi, iar animalele nu trebuie să fie omorâte. Înlocuim eutanasierea câinilor, care ne costă foarte mult din bani publici, cu sterilizarea lor în masă”, a spus ea.

Întrebată despre ce se va întâmpla cu câinii care nu mai pot fi ținuți în adăposturi, cei care nu sunt adoptați în cazul în care legea va trece de Parlament, Hilde Tudora a spus că se va promova adopția câinilor agresivi sau cu comportament potențial agresiv, după castrare.

Proiectul de lege propune și „repunerea în teritoriu pentru cățeii de care comunitățile au grijă, cățeii de talie mică, cățeii de talie medie, lucru care se întâmplă și în prezent”.

Cât despre câinii mari, care sunt greu adoptabili, directoarea de la Protecția Animalelor Ilfov spune că adopția lor nu este imposibilă, dar că este nevoie ca în adăposturi să lucreze oameni competenți:

„Aici vine nevoia de a angaja oameni competenți. Noi în Ilfov reușim să dăm spre adopții, avem parteneriate cu organizații internaționale, am dat și câini de 15 ani, de talie mare care aici nu putea fi adoptat”.

„Nu spunem decât să schimbăm paradigma, să nu mai omorâm animale pentru că ele nu au nicio vină. Există câini pe străzi din cauza iresponsabilității oamenilor. Câinii de pe străzi nu sunt o specie aparte, îi provin din curțile noastre. Și atunci trebuie să schimbăm și să venim cu un model uman și eficient, să nu mai cheltuim atât de mult de la bugetul public și să sterilizăm. Oamenii trebuie informați, educați și sancționați”, a mai explicat Hilde Tudora.

Pe lângă toate aceste măsuri, proiectul de lege prevede și schimbări când vine vorba de crescătoriile de animale de fermă. În cazul găinilor, exemplu, ar fi schimbat modul în care sunt crescute în fermele industriale, în loc să stea în așa-numitele baterii, niște cuști mici, metalice, crescătorii vor fi obligați să le țină la sol și în condiții ecologice.

Eutanasierea, „risipă de bani publici”

Mai mulți reprezentanți ai societății civile spun că eutanasierea este și o risipă a banilor publici.

Andreea Roșeți, reprezentantă a Humane World for Animals a spus, făcând apel la parlamentari, că pentru a sprijini proiectul de lege „nu trebuie să iubim animalele, trebuie să ne pese de sănătatea publică, de banul public”.

Anca Georgescu, co-fondatoarea TAC.Social, o asociație de medicină veterinară socială și advocacy pentru animale, a declarat că timp de 35 de ani în România au fost uciși câini și au fost risipiți bani publici.

Potrivit datelor Respect pentru Animale, în ultimii 20 de ani, România a cheltuit peste 1,3 miliarde de euro pe servicii de eutanasiere. Ei spun că sterilizarea a aproximativ 268 de mii de câini, adică peste 5% din întreaga populație canină din România, ar costa circa 13 milioane de euro.