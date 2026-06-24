Evaluare Națională 2026. Subiectele la Matematică pe care le-au avut de rezolvat elevii anul trecut / Modele de subiecte

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a au început luni, 22 iunie, examenul de Evaluare Națională 2026, cu prima probă la Limba și literatura română. Astăzi, 24 iunie, elevii susțin proba la Matematică. Cum au arătat subiectele la Matematică la Evaluare Națională de anul trecut și alte modele de subiecte?

Potrivit modelului publicat de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro, proba la Matematică este alcătuită din trei subiecte și valorează 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Subiecte Matematică la Evaluare Națională 2025

Subiectele la Matematică Evaluarea Națională sunt, de regulă, structurate pe trei cerințe principale și includ exerciții de algebră, geometrie și probleme aplicate, formulate astfel încât să verifice înțelegerea noțiunilor de bază din programa școlară. Elevii primesc 10 puncte din oficiu, iar punctajul maxim este 100.

Anul trecut, la Evaluarea Națională 2025, elevii au avut de rezolvat, la Subiectul I și II, mai multe exerciții de tip grilă, notate cu câte 5 puncte fiecare. La subiectul al III-lea, problemele au necesitat răspunsuri complexe.

De exemplu, una dintre cerințe a fost următoarea:

„Ana a cumpărat de la o librărie caiete, pixuri și creioane. Prețul unui pix este egal cu 75% din prețul unui caiet, iar prețul unui creion este egal cu 40% din prețul unui pix.

(2p) a) Este posibil ca prețul a opt pixuri să fie egal cu prețul a cinci caiete? Justifică răspunsul dat.

(3p) b) Dacă Ana a plătit pentru trei caiete, patru pixuri și cinci creioane suma de 45 de lei, determină prețul unui caiet”.

Vezi mai jos cum au arătat toate cerințele la Matematică la Evaluarea Națională de anul trecut.

Subiectele la Matematică Evaluarea Națională 2025:

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Modele de subiecte la Matematică pentru Evaluarea Națională 2026

Modelul oficial publicat de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro arată cum sunt structurate subiectele și ce tipuri de exerciții pot primi candidații la examen.

Primele două subiecte conțin exerciții cu răspuns la alegere și verifică noțiuni de calcul, algebră și geometrie. Elevii pot primi cerințe despre procente, fracții, medii, grafice, triunghiuri, unghiuri, cercuri, arii, volume și alte figuri geometrice studiate în gimnaziu.

La subiectul al III-lea, elevii trebuie să rezolve probleme și să scrie toate etapele de calcul. Cerințele pot include exerciții de algebră și geometrie, iar punctajul este acordat atât pentru răspunsul corect, cât și pentru modul în care este prezentată rezolvarea. Astfel, nu este suficient rezultatul final, ci trebuie explicat și modul în care s-a ajuns la acesta.

Barem de evaluare:

Calendar Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a