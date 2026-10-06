Evaluarea OMS privind riscul de ciumă în Europa după moartea unei laborante la Irkuțk

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) anunţă marţi că desfăşoară verificări la autorităţile sanitare ruse după moartea unei laborante de la Institutul de luptă împotriva ciumei în regiunea Irkuţk, în Siberia, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Evaluarea iniţială a riscurilor, realizată de către OMS pe baza informaţiilor disponibile, arată că riscul este moderat către slab la Irkuţk, slab în Federaţia Rusă în ansamblul său şi foarte slab în regiunea europeană”, a anunţat într-o conferinţă de presă, la Geneva, un purtător de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

OMS a intrat în contact cu autorităţile sanitare ruse „pentru a verifica evenimentul, circumstanţele, analizezele de laborator în curs şi rezultatele”. Organizaţia anunţă că şi-a oferit ajutorul Rusiei.

Moartea Dariei Şipilova, o tehniciană de laborator, la vârsta de 28 de ani, care lucrea la Institutul de combatere a ciumei din Irkuţk, anunţată de mai multe publicaţii ruseşti la 2 octombrie, a provocat îngrijorări atât în Rusia, cât şi în afara ei.

Potrivit publicaţiei Popoarele din Baikal, ea s-ar fi îmbolnăvit de ciumă pulmonară după spargerea unei eprubete.

Însă autorităţile ruse minimalizează o presupusă contaminare cu această boală contagioasă, cauzată de bacterii.

Guvernatorul regiunii Irkuţk, Igor Kobzev, a anunţat luni că analize postmortem realizate de către o Comisie Specială de Experţi de la Rospotrebnadzor arată că tânăra a murit din cauza unei „pneumonii” de o origine „nedeterminată”.

Potrivit anchetei, „niciun microorganism legat de activitatea profesională a tinerei nu a fost detectat în biomaterialele sale”, a declarat el.

Autorităţile ruse au declarat OMS că „potrivit rezultatelor unor teste, niciun agent patogen responsabil de boli infecţioase periculoase nu a fost detectat la persoane care s-au aflat în contact”, a anunţat Christian Lindmeier.

Ciuma pulmonară este extrem de contagioasă şi poate poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit OMS.