Evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate. Modificările anunțate de ministrul Educației

Evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi modificate, a anunțat marți ministrul Educației, Daniel David. Noile testări vor include itemi similari celor din evaluările internaționale PISA.

Ministrul a precizat că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va fi emis un ordin de ministru care va reglementa schimbările. Potrivit acestuia, evaluările nu se vor limita doar la verificarea cunoștințelor din programele școlare, ci vor urmări și măsurarea unor competențe mai largi.

„În aceste testări aș vrea să văd, pe lângă itemi clasici legați de programe, itemi în logica PISA, adică folosirea conținuturilor în viața de zi cu zi”, a explicat Daniel David, la o conferință organizată de Curs de Guvernare, potrivit Agerpres.

Rezultatele acestor evaluări „vor avea un rol de autocunoaștere pentru elevi” și vor fi folosite de școli și profesori pentru a înțelege mai bine „nivelul de pregătire al copiilor comparativ cu alte unități de învățământ”, a mai spus ministrul Educației.