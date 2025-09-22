Evaziune fiscală de proporții la firme de ride-sharing și livrări. În jur 90% dintre șoferi sau curieri munceau la negru

Doi administratori ai mai multor firme de ride-sharing şi livrări au fost plasaţi sub control judiciar într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei, a informat, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de vineri, faţă de un asociat şi administrator în fapt al mai multor societăţi comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, pentru comiterea a două infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

Tot vineri, în urma propunerii de arestare preventivă formulată de către procurorii anticorupţie, judecătorii din cadrul Tribunalului Bucureşti au decis măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile faţă de administrator.

De asemenea, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 19 septembrie, faţă de o administratoare în fapt a mai multor societăţi comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, pentru comiterea a două infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

Prejudiciu estimat la peste 18,6 milioane lei

„În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul E.T., în calitate de administrator în fapt al mai multor societăţi comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu inculpata M.A.G., în scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către propriii angajaţi, prin operaţiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu ar fi fost declarate organelor fiscale, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum de total de 11.580.140 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă (taxe salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă)”, notează procurorii anticorupţie în ordonanţă.

Potrivit anchetatorilor, în aceeaşi perioadă menţionată, cei doi, cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi omis înregistrarea în evidenţa contabilă a celor patru societăţi comerciale şi nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile impozabile, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 7.088.736 lei.

Până la acest moment, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 18.668.876 lei, menţionează procurorii. DNA arată că aproximativ 90% dintre şoferii sau curierii care prestau servicii în cadrul acestor societăţi administrate în fapt de către cei doi nu ar fi fost angajaţi cu carte de muncă iar pentru aceştia nu ar fi fost declarate şi achitate contribuţiile datorate bugetului de stat.

„Astfel, în această manieră, veniturile obţinute prin intermediul acestor societăţi ar fi fost împărţite în mod egal de către cei doi inculpaţi, fiecare obţinând săptămânal sume cuprinse între 15.000 de lei şi 23.000 de lei”, spun anchetatorii.

Totodată, procurorii precizează că, în momentul în care una dintre societăţile în cauză era supusă unui control desfăşurat de către Direcţia generală Antifraudă Fiscală, ca urmare a sancţiunilor aplicate pentru nedeclararea de TVA, cei doi procedau la cesionarea părţilor sociale ale societăţilor către cetăţeni străini, pentru a evita achitarea sumelor stabilite de plată şi, ulterior, îşi continuau activitatea în aceeaşi manieră, într-o altă societate, nou-înfiinţată.